Atlético Tucumán perdió 1-0 frente a Gimnasia en La Plata

Coronel es la única referencia ofensiva del Decano. Coronel es la única referencia ofensiva del "Decano". Matías Napoli Escalero / Especial para La Gaceta

Damián Martínez anotó un gol en contra.

Hace 33 Min
19:19 hs

Finalizó el partido

18:53 hs

Regresó la luz al "Bosque"

El partido se reanudará a partir de los 28' del segundo tiempo.

18:43 hs

"Si se sigue jugando y no se termina el partido, no se vuelve a reanudar", dijo Pusineri

"Son un poco viejas estas luces. Si se sigue jugando y después no se termina el partido, no se vuelve a reanudar", dijo Pusineri.

18:43 hs

"Intentamos jugar con las luces, pero se iba y venía", dijo Dóvalo

Luego de suspender el partido, el árbitro explicó por qué decidió frenar el partido. "Me dijeron que ya no volvía la luz. A los 28' del segundo tiempo, decidimos frenarlo", dijo.

18:38 hs

30' ST: El partido está parado

El árbitro Dóvalo paró el partido debido a la falta de iluminación.

18:18 hs

10' ST: Otro remate peligroso de Panaro

El delantero lanzó un remate que pasó cerca del arco del "Decano".

18:17 hs

8' ST: Gol de Gimnasia

Martínez marcó un gol en contra.

18:10 hs

Inició el segundo tiempo

17:50 hs

Finalizó el primer tiempo

17:43 hs

42' PT: Amarilla para Garayalde

El volante cometió una falta sobre Kevin Ortiz y recibió la tarjeta.

17:28 hs

26' PT: Leandro Díaz fue expulsado

El delantero golpeó a Suso en el pecho y Dóvalo no dudó en expulsarlo.

17:26 hs

25' PT: Torres lanzó un remate desviado

El delantero de Gimnasia lanzó un disparo que pasó lejos del arco de Mansilla.

17:25 hs

24' PT: Laméndola se lo perdió abajo del arco

Tras un gran centro de Martínez, Laméndola llegó abajo del arco y falló el remate de cara al arco de Insfrán. Atlético empieza a crecer en el juego.

17:18 hs

17' PT: Lanzamiento de Coronel

El delantero tiró al arco de Insfrán, aunque la pelota se fue por encima del travesaño.

17:17 hs

16' PT: Primer tiro de Atlético

Tras una lluvia de centros al área, la pelota cayó en los pies de Laméndola, que lanzó un remate sin dirección hacia el arco de Nelson Insfrán. Atlético comenzó a levantar su nivel.

17:12 hs

11' PT: Palo de Gimnasia

Marcelo Torres la picó frente a la salida de Mansilla y estuvo cerca de abrir el marcador. Atlético está retrasado en el campo y no encuentra el dominio de la pelota.

17:01 hs

Comenzó el partido

16:36 hs

El "11" de Atlético

1- Matías Mansilla; 4- Martínez, 13- Ortiz, 6- Ferrari, 33- Brizuela, 24- Godoy, 5- Adrián Sánchez, 45- K. Ortiz, 23- Laméndola, 11- Mateo Coronel, 27- Leandro Díaz.

16:35 hs

El "11" de Gimnasia

23- Insfrán; 15- Juan Pintado, 4- Renzo Giampaoli, 6- Gastón Suso, 14- Pedro Silva Torrejón; 38- Manuel Panaro, 18- Mateo Seoane, 36- Nicolás Garayalde, 24- Jeremías Merlo; 32- Marcelo Torres, 9- Jan Hurtado.

16:12 hs

Llegó Atlético al "Bosque"

Lo que tenés que saber

Desde las 17, el "Decano" se medirá contra el "Lobo" en el "Bosque". El partido será trasmitido por TV Pública y ESPN.

