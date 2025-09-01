Polémica en Ibiza: dos clientas denuncian un sobrecargo ilegal de 26 euros en un restaurante

Según informó Diario de Ibiza, la cuenta final ascendió a 288,20 euros. Entre los precios incluidos, había importes ya de por sí elevados: 5 euros por una botella de agua, 48 por un solomillo, 25 por una ensalada o 8 por una ración de espinacas. Sin embargo, la polémica surgió con el recargo extra, considerado ilegal por la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) al no estar detallado en la carta del local.