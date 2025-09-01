Secciones
Madrid ofrece transporte público gratis en septiembre: qué días habrá autobuses de la EMT y BiciMad sin coste

Serán gratuitos en toda la capital, una medida del Ayuntamiento para fomentar la movilidad sostenible en la vuelta a la rutina.

Hace 14 Min

Madrid comienza septiembre con una iniciativa pensada para hacer más llevadero el regreso a la rutina. El Ayuntamiento ha confirmado que los autobuses de la EMT y el servicio de bicicletas eléctricas BiciMad serán gratuitos los días 1, 8 y 9 de septiembre, fechas que coinciden con la vuelta de los trabajadores a sus puestos y el inicio del curso escolar.

Durante estas tres jornadas, los viajes en los autobuses municipales serán sin coste durante todo el día, desde las 0 hasta las 23.59 horas. La única excepción será la línea Exprés Aeropuerto, que mantendrá su tarifa habitual. Para acceder al servicio, los viajeros deberán validar su tarjeta de transporte; en caso de no tenerla, el conductor entregará un billete sencillo gratuito.

El servicio de BiciMad también se suma a esta medida. Los trayectos de hasta 30 minutos de duración no tendrán coste en cualquiera de las 7.735 bicicletas disponibles repartidas en 630 estaciones distribuidas en los 21 distritos de la capital. Con ello, el consistorio busca impulsar la bicicleta como complemento a la movilidad urbana.

El Ayuntamiento recuerda que este tipo de iniciativas ya se ha aplicado en otras ocasiones y siempre ha contado con una gran acogida entre los madrileños. El objetivo es incentivar la movilidad sostenible, aliviar los atascos propios de septiembre, mejorar la calidad del aire y reducir la huella de carbono en un momento de máxima demanda en el transporte público.

De esta forma, moverse por Madrid en autobús o en bicicleta será más fácil, económico y respetuoso con el medio ambiente durante tres días clave de este mes de septiembre.

