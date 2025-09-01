Madrid ofrece transporte público gratis en septiembre: qué días habrá autobuses de la EMT y BiciMad sin coste

Madrid comienza septiembre con una iniciativa pensada para hacer más llevadero el regreso a la rutina. El Ayuntamiento ha confirmado que los autobuses de la EMT y el servicio de bicicletas eléctricas BiciMad serán gratuitos los días 1, 8 y 9 de septiembre, fechas que coinciden con la vuelta de los trabajadores a sus puestos y el inicio del curso escolar.