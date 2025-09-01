Diego de Morón, leyenda de la guitarra flamenca, fallece a los 78 años

La noticia fue confirmada por el alcalde de la localidad, Juanma Rodríguez, quien expresó a través de sus redes sociales el pesar de toda la comunidad flamenca. “Hoy Morón y el mundo del flamenco están de luto por la dolorosa partida de Diego Torres Amaya, 'Diego de Morón'”, escribió, recordando que el guitarrista fue “miembro de una dinastía flamenca sin parangón (hijo del gran Joselero de Morón y sobrino de Diego del Gastor)”.