Diego de Morón, leyenda de la guitarra flamenca, fallece a los 78 años

El mundo del flamenco llora la pérdida de una de sus figuras más queridas. Diego Torres Amaya, conocido artísticamente como Diego de Morón, falleció a los 78 años en Morón de la Frontera (Sevilla), su pueblo natal, donde el Ayuntamiento ha decretado un día de luto oficial en su memoria.
La noticia fue confirmada por el alcalde de la localidad, Juanma Rodríguez, quien expresó a través de sus redes sociales el pesar de toda la comunidad flamenca. “Hoy Morón y el mundo del flamenco están de luto por la dolorosa partida de Diego Torres Amaya, 'Diego de Morón'”, escribió, recordando que el guitarrista fue “miembro de una dinastía flamenca sin parangón (hijo del gran Joselero de Morón y sobrino de Diego del Gastor)”.
Nacido el 18 de abril de 1947, Diego de Morón fue un artista singular y heredero del duende flamenco más puro. Aunque creció rodeado de cante y compás, tardó en acercarse a la guitarra. Sus primeras lecciones las recibió de su primo Juan del Gastor, y más tarde sería su tío, el mítico Diego del Gastor, quien lo guiaría en el aprendizaje de las falsetas que marcaron su estilo.
Su talento pronto lo llevó a publicar su primer disco en 1975, tras una estancia en Estados Unidos. Sin embargo, decidió apartarse de la promoción y mantuvo una carrera discreta, marcada por actuaciones memorables en festivales como el Gazpacho Andaluz de Morón de la Frontera.
El gran salto ante el público llegó el 23 de septiembre de 1998, cuando presentó el espectáculo Añoranza en la Bienal de Flamenco de Sevilla, conquistando la crítica especializada y consolidándose como una referencia indispensable en el arte jondo.
A lo largo de su trayectoria, dejó una discografía destacada en la que figuran títulos como Aire fresco, Diego Torres Amaya Vivo en Japón, A Diego el del Gastor de Morón o Diego Torres Amaya 'Diego de Morón', este último editado por la Universidad de Sevilla dentro de la colección Flamenco y Universidad - XXXIV.
Con su fallecimiento, el flamenco pierde a un guitarrista que supo conjugar la tradición familiar con un toque personal, y que será recordado como un eslabón esencial en la cadena de uno de los legados culturales más profundos de Andalucía.