EN VIVO San Martín pierde 1-0 con Arsenal en La Ciudadela

19:29 hs

Gran oportunidad:

Luego del empate conseguido ante All Boys en Floresta, San Martín recibirá hoy, desde las 21, a Arsenal de Sarandí, en La Ciudadela. Ubicado a seis puntos del líder, Deportivo Madryn, el conjunto tucumano irá en busca de una nueva victoria que le permita mantener viva la ilusión de pelear por un puesto en la final de la Primera Nacional.