EN VIVO San Martín pierde 1-0 con Arsenal en La Ciudadela

Deportivo Madryn perdió 2-1 con Maipú y si el equipo de Mariano Campodónico suma de tres en La Ciudadela puede quedar a tres puntos de la cima.

Hace 4 Min
21:18 hs

Gol de Arsenal:

Ignacio Sabatini, después de una carambola, venció a Darío Sand y abrió el marcador en La Ciudadela.16' PT y Arsenal derrota 1-0 al "Santo".

21:11 hs

Peligroso San Martín:

7' PT 0-0

En la línea le ahogaron el grito de gol al "Santo", fue Ulises Vera el que casi abre el marcador.

21:05 hs

Lo tuvo Arsenal:

Darío Sand tapó un remate desde afuera del área de Sabatini. Todo sigue 0-0.

21:03 hs

Comenzó el partido:

Movió el visitante y ya se juegan los primeros 45 minutos del partido correspondiente a la fecha 29 de la Primera Nacional.

20:33 hs

El "11" de San Martín:

19:29 hs

Gran oportunidad:

Luego del empate conseguido ante All Boys en Floresta, San Martín recibirá hoy, desde las 21, a Arsenal de Sarandí, en La Ciudadela. Ubicado a seis puntos del líder, Deportivo Madryn, el conjunto tucumano irá en busca de una nueva victoria que le permita mantener viva la ilusión de pelear por un puesto en la final de la Primera Nacional. 
