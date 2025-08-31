Secciones
EN VIVO San Martín enfrenta a Arsenal con el deseo de aprovechar la caída del líder

Deportivo Madryn perdió 2-1 con Maipú y si el equipo de Mariano Campodónico suma de tres en La Ciudadela puede quedar a tres puntos de la cima.

Hace 15 Min
Temas Primera NacionalMaximiliano RodríguezJesús SoraireGustavo AbregúSan MartínMariano CampodónicoMauro OsoresDarío Sand
