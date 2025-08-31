Arsenal sorprendió en La Ciudadela: goleó 3-0 a San Martín y salió del último puesto

Final del partido:
Arsenal dio el golpe y derrotó 3-0 a San Martín en La Ciudadela. Los goles fueron convertidos por Sabatini (2) y González.
Otra vez el palo salvó a Arsenal:
35' ST 0-3
Matías García remató dentro del área chica y la pelota fue devuelta por el palo izquierdo de Pourtau.
Cambio en San Martín:
33' ST 0-3
Aaron Spetale ingresó en lugar de Cuevas.
Gol de Arsenal:
23' ST 0-3
Ignacio Sabatini se hizo cargo de la ejecución y definió con calidad ante Sand para marcar el tercero de la visita.
Penal para Arsenal:
20' ST 0-2
Sabatini le ganó en velocidad a Rodríguez y a pura potencia el delantero forzó el penal. El central fue amonestado.
El palo salvó a Arsenal:
18' ST 0-2
Excelente remate de Ulises Vera, la pelota dio en el palo izquierdo de Pourtau. Increíblemente la historia sigue 2-0 a favor de Arsenal.
Se salvó San Martín:
Fernández le ganó a Cuevas por la cuerda, tiró un centro atrás y Sabatini remató al arco. El travesaño salvó a Sand y por eso todo sigue 2-0.
Pourtau salvó a Arsenal:
13' ST 0-2
Brillante atajada del arquero visitante tras un remate de Nahuel Cainelli. La pelota terminó en el córner.
Cerca el "Santo":
10 ST 0-2
Buena jugada personal de Franco García, que terminó en un buen centro de Aníbal Paz, Martín Pino no le pudo dar dirección al cabezazo y por eso no descontó.
Cambios en San Martín:
5' ST 0-2
Campodónico mandó a la cancha a Cainelli y Hachen, en lugar de Castro y Murillo.
En juego el complemento:
El "Santo" y Arsenal ya disputan los segundos 45 minutos de la noche en La Ciudadela. 2-0 gana la visita.
Final del primer tiempo:
Arsenal, derrota 2-0 a San Martín con goles de Sabatini y González y con este triunfo parcial sale del último puesto de la zona.
Gol de Arsenal:
44' PT 0-2
Nadie marcó a González y el delantero cabeceó en soledad un gran centro de Emiliano Purita y amplía el marcador.
Se juega al ritmo del "Arse":
43' PT 0-1
La visita se plantó bien en la cancha, corta los circuitos de juego en la mitad y está cerca del segundo.
Un "Santo" sin reacción:
30' PT 0-1
El equipo de Campodonico no puede generar peligro y por momentos la pasa mal en su estadio.
Gol de Arsenal:
Ignacio Sabatini, después de una carambola, venció a Darío Sand y abrió el marcador en La Ciudadela.16' PT y Arsenal derrota 1-0 al "Santo".
Peligroso San Martín:
7' PT 0-0
En la línea le ahogaron el grito de gol al "Santo", fue Ulises Vera el que casi abre el marcador.
Lo tuvo Arsenal:
Darío Sand tapó un remate desde afuera del área de Sabatini. Todo sigue 0-0.
Comenzó el partido:
Movió el visitante y ya se juegan los primeros 45 minutos del partido correspondiente a la fecha 29 de la Primera Nacional.
El "11" de San Martín:
Equipo confirmado
Esta es la formación de San Martín para recibir a Arsenal.
#VamosCiudadela
Gran oportunidad:
Luego del empate conseguido ante All Boys en Floresta, San Martín recibirá hoy, desde las 21, a Arsenal de Sarandí, en La Ciudadela. Ubicado a seis puntos del líder, Deportivo Madryn, el conjunto tucumano irá en busca de una nueva victoria que le permita mantener viva la ilusión de pelear por un puesto en la final de la Primera Nacional.