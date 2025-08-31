Piastri ganó y Colapinto terminó 11° en el GP de Países Bajos de la F-1

11:48 hs

Triunto de Piastri y Colapinto cerró su mejor fin de semana

En una carrera accidentada y con los abandonos de Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari) y Lando Norris (McLaren), el australiano Oscar Piastri (McLaren) se llevó el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1, para consolidarse en el primer puesto del campeonato de pilotos. El podio fue completado por Max Verstappen (Red Bull) y Isack Hadjar (RB). El argentino Franco Colapinto (Alpine) llegó en el puesto 11, su mejor ubicación en la temporada. El francés Pierre Gasly (Alpine) quedó último debido a una mala gestión de neumáticos por parte del equipo.