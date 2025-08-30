EN VIVO: Franco Colapinto finalizó en la última posición de las prácticas libres del GP de Países Bajos

Franco Colapinto, último
A pesar de intentar sus últimas vueltas con neumáticos blandos, el argentino no logró mejorar y terminó en el fondo de la tabla.
Pierre Gasly, por su parte, finalizó P19.
¡Finalizaron las últimas prácticas libres!
El podio quedó conformado por Lando Norris, que no mejoró su 1m08s972. Lo acompañaron Piastri y Russell.
Momento de tensión
Alonso y Russell, al borde del choque cuando el español intentó entrar a boxes.
Whoa, that was so close!
Alonso and Russell almost come together
Colapinto en boxes
Mientras tanto, Gasly sale a pista para probar con neumáticos blandos.
FP3 - 50/60 MINS— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 30, 2025
Pierre’s on his out lap on the Soft tyre - the last preparation before Quali.
Franco is making some changes before heading back out too.
Récord de vuelta en Países Bajos
Lando Norris salta a la cima con un tiempo de 1m08s972.
Norris on the soft tyres punches in a 1m 08.972s
That's seriously quick
That's seriously quick #F1 #DutchGP pic.twitter.com/XIGz5KgEob
Últimos 20 minutos
Oscar Piastri lidera la práctica, seguido por su compañero Lando Norris. George Russell completa el podio provisional a bordo de Mercedes Benz.
Recta final de la práctica
Franco Colapinto no logra encontrar ritmo y cae al último lugar en la tanda.
Golpe de realidad
Con neumáticos duros y todos los pilotos girando, Gasly y Colapinto descendieron a los últimos puestos de la tabla de tiempos.
FP3 - 28/60 MINS— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 30, 2025
The team is making good progress, ticking things off the run plan
Current positions, both on Hards
COL - P18
GAS - P19 pic.twitter.com/6oneMZoFZE
Vista aérea
La icónica curva Tarzán, captada desde un dron en Zandvoort.
Tarzan (Turn 1) from drone cam
20 minutos de acción en Países Bajos
Solo seis pilotos giran en la pista, pero los dos Alpine ya marcaron tiempos. Colapinto P4, Gasly P6.
Sale Colapinto a la pista
¡Comienzan las prácticas!
Si bien ningún piloto salió aún por el exceso de agua en la pista, el reloj ya empezó a correr.
One final hour of practice before Quali
Huellas de la tormenta
Así amaneció la pista en Países Bajos tras la lluvia nocturna.
We had lots of rain overnight so it's all hands to the pump with the squeegees and blowers in the pit lane