Secciones
En Vivo Deportes

EN VIVO: Franco Colapinto finalizó en la última posición de las prácticas libres del GP de Países Bajos

EN BUSCA DE PUNTOS. Franco Colapinto cerró la segunda práctica libre en el noveno puesto y apunta a mejorar su rendimiento con Alpine este fin de semana. EN BUSCA DE PUNTOS. Franco Colapinto cerró la segunda práctica libre en el noveno puesto y apunta a mejorar su rendimiento con Alpine este fin de semana. ./X @AlpineF1Team

El piloto argentino salió a la pista para girar en la tercera práctica previa a la clasificación del fin de semana.

Hace 2 Hs
07:32 hs

Franco Colapinto, último

A pesar de intentar sus últimas vueltas con neumáticos blandos, el argentino no logró mejorar y terminó en el fondo de la tabla.

Pierre Gasly, por su parte, finalizó P19.

07:30 hs

¡Finalizaron las últimas prácticas libres!

El podio quedó conformado por Lando Norris, que no mejoró su 1m08s972. Lo acompañaron Piastri y Russell.

07:27 hs

Momento de tensión

Alonso y Russell, al borde del choque cuando el español intentó entrar a boxes.

07:23 hs

Colapinto en boxes

Mientras tanto, Gasly sale a pista para probar con neumáticos blandos.

07:20 hs

Récord de vuelta en Países Bajos

Lando Norris salta a la cima con un tiempo de 1m08s972.

07:13 hs

Últimos 20 minutos

Oscar Piastri lidera la práctica, seguido por su compañero Lando Norris. George Russell completa el podio provisional a bordo de Mercedes Benz.

07:10 hs

Recta final de la práctica

Franco Colapinto no logra encontrar ritmo y cae al último lugar en la tanda.

07:01 hs

Golpe de realidad

Con neumáticos duros y todos los pilotos girando, Gasly y Colapinto descendieron a los últimos puestos de la tabla de tiempos.

06:58 hs

Vista aérea

La icónica curva Tarzán, captada desde un dron en Zandvoort.

06:50 hs

20 minutos de acción en Países Bajos

Solo seis pilotos giran en la pista, pero los dos Alpine ya marcaron tiempos. Colapinto P4, Gasly P6.

06:38 hs

Sale Colapinto a la pista

06:33 hs

¡Comienzan las prácticas!

Si bien ningún piloto salió aún por el exceso de agua en la pista, el reloj ya empezó a correr.

06:30 hs

Huellas de la tormenta

Así amaneció la pista en Países Bajos tras la lluvia nocturna.

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto quiere sostener la buena racha con la que cerró la segunda práctica libre del viernes, donde terminó en el noveno puesto. 

Aunque todavía no sumó puntos en la temporada (acumula ocho carreras sin puntuar con Alpine), el oriundo de Pilar busca mejorar su rendimiento a bordo del monoplaza este fin de semana en el circuito de Zandvoort.

Temas Lewis HamiltonFerrariMercedes BenzMcLarenFernando AlonsoFórmula 1Max VerstappenPaíses Bajos
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Las provincias contraatacan

Las provincias contraatacan

Las Cejas, en la mira: denuncias contra la delegada y una advertencia de Jaldo

Las Cejas, en la mira: denuncias contra la delegada y una advertencia de Jaldo

Caso Alberdi: “No tenemos nada que ver con el narcotráfico”, aseguró Luis Campos

Caso Alberdi: “No tenemos nada que ver con el narcotráfico”, aseguró Luis Campos

Naftas: anunciaron otra suba a partir del lunes

Naftas: anunciaron otra suba a partir del lunes

Denunció que le pidieron U$S 100.000 para influir en el voto de un camarista federal

Denunció que le pidieron U$S 100.000 para influir en el voto de un camarista federal

Las 5 claves de la semana: fracasos, denuncias y violencia se cuelan en la campaña

Las 5 claves de la semana: fracasos, denuncias y violencia se cuelan en la campaña

El escándalo Andis: nuevos audios involucran a Karina Milei

El escándalo Andis: nuevos audios involucran a Karina Milei

El desafío más difícil de la UNT: recuperar el prestigio perdido

El desafío más difícil de la UNT: recuperar el prestigio perdido

Comentarios