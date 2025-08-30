EN VIVO: Franco Colapinto corre la última práctica libre del GP de Países Bajos

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto quiere sostener la buena racha con la que cerró la segunda práctica libre del viernes, donde terminó en el noveno puesto.

Aunque todavía no sumó puntos en la temporada (acumula ocho carreras sin puntuar con Alpine), el oriundo de Pilar busca mejorar su rendimiento a bordo del monoplaza este fin de semana en el circuito de Zandvoort.