EN VIVO: Franco Colapinto corre la última práctica libre del GP de Países Bajos

EN BUSCA DE PUNTOS. Franco Colapinto cerró la segunda práctica libre en el noveno puesto y apunta a mejorar su rendimiento con Alpine este fin de semana. EN BUSCA DE PUNTOS. Franco Colapinto cerró la segunda práctica libre en el noveno puesto y apunta a mejorar su rendimiento con Alpine este fin de semana. ./X @AlpineF1Team

El piloto argentino saldrá a pista desde las 6.30, por Disney+ y Fox Sports, para girar en la tercera práctica previa a la clasificación del fin de semana.

Hace 3 Min
06:50 hs

20 minutos de acción en Países Bajos

Solo seis pilotos giran en la pista, pero los dos Alpine ya marcaron tiempos. Colapinto P4, Gasly P6.

06:38 hs

Sale Colapinto a la pista

06:33 hs

¡Comienzan las prácticas!

Si bien ningún piloto salió aún por el exceso de agua en la pista, el reloj ya empezó a correr.

06:30 hs

Huellas de la tormenta

Así amaneció la pista en Países Bajos tras la lluvia nocturna.

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto quiere sostener la buena racha con la que cerró la segunda práctica libre del viernes, donde terminó en el noveno puesto. 

Aunque todavía no sumó puntos en la temporada (acumula ocho carreras sin puntuar con Alpine), el oriundo de Pilar busca mejorar su rendimiento a bordo del monoplaza este fin de semana en el circuito de Zandvoort.

