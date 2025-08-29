Secciones
España

Dos jóvenes vascos llegan a París en patinete tras recorrer más de 1.000 km con solo 100 euros

Gorka Lasa e Ibai Martín, de 26 y 20 años, completaron una travesía de 30 días desde San Sebastián hasta la Torre Eiffel para reivindicar el scootering como estilo de vida y medio de libertad.

Dos jóvenes vascos llegan a París en patinete tras recorrer más de 1.000 km con solo 100 euros
Hace 2 Hs

El reto parecía imposible: recorrer más de 1.000 kilómetros en patinete desde San Sebastián hasta París, con apenas 100 euros de presupuesto y sin posibilidad de pedir alojamiento. Sin embargo, los vascos Gorka Lasa e Ibai Martín lo han conseguido, llegando a la capital francesa tras 30 días de esfuerzo, caídas, noches a la intemperie y el apoyo de cientos de seguidores que siguieron su aventura en redes sociales.

Ambos jóvenes se propusieron demostrar que el scooter es mucho más que un simple vehículo. “Es una forma de pensar, de vivir y de expresarse. Es arte, deporte, calle y, sobre todo, libertad”, explicaban en el primer vídeo de su serie documental, que se ha hecho viral entre la comunidad del scootering.

Con esta filosofía como bandera, partieron con lo justo: una mochila de 15 kilos con lo imprescindible, un equipo de grabación y sus inseparables patinetes. A lo largo de la ruta, durmieron en hamacas montadas en plena naturaleza, sin duchas y sin transporte adicional, fieles a la regla de depender únicamente de sus scooters.

30 días de esfuerzo, caídas y solidaridad

Durante la travesía, Gorka e Ibai se enfrentaron a todo tipo de imprevistos, desde caídas hasta condiciones extremas. Sin embargo, nunca estuvieron completamente solos: muchos viajeros y vecinos que conocieron en el camino les ofrecieron agua, comida e incluso compañía.

“Gracias a la peña que nos dio calor, con agua, comida y hasta un poco de humor. Sin vuestra ayuda no habría final, vosotros sois parte de este pedal”, expresaron en sus redes, manteniendo el tono poético y cercano que les caracteriza.

Aunque partieron con 100 euros, terminaron aceptando donaciones voluntarias de seguidores, lo que les permitió continuar su misión sin romper las reglas que ellos mismos se impusieron: nada de pedir alojamiento ni de utilizar otros medios de transporte.

La meta: París y la Torre Eiffel

Tras 30 días de ruta, sudor y emoción, Gorka e Ibai alcanzaron finalmente su destino. Lo celebraron con una foto icónica frente a la Torre Eiffel, acompañados de sus inseparables scooters.

“Cerramos la aventura con broche final, la Torre Eiffel nos recibe brutal”, escribieron los influencers, orgullosos de haber cumplido su promesa y de haber dado mayor visibilidad a una afición que desean que nunca se detenga.

Una hazaña que inspira al mundo del scootering

El viaje de Gorka e Ibai no solo es una gesta personal, sino también un mensaje para la comunidad scooter: el patinete no es un simple juguete, sino una herramienta de deporte, aventura y libertad.

Su hazaña, seguida por miles de personas en redes, ha puesto en el mapa al scootering como una forma de viajar alternativa y auténtica, capaz de unir esfuerzo, creatividad y espíritu aventurero.

Temas París
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Kiko Rivera anuncia una feliz noticia tras su ruptura con Irene Rosales
1

Kiko Rivera anuncia una feliz noticia tras su ruptura con Irene Rosales

Los cuatro zapatos de Sfera perfectos para ir al trabajo este verano sin pasar calor
2

Los cuatro zapatos de Sfera perfectos para ir al trabajo este verano sin pasar calor

Victoria Federica se divierte con amigos tras su ruptura con Borja Moreno
3

Victoria Federica se divierte con amigos tras su ruptura con Borja Moreno

No es Marte, es Cataluña: la ruta de senderismo familiar que conduce a una cueva prehistórica
4

No es Marte, es Cataluña: la ruta de senderismo familiar que conduce a una cueva prehistórica

El monasterio medieval desconocido de Cataluña que combina historia y modernidad
5

El monasterio medieval desconocido de Cataluña que combina historia y modernidad

El embalse más antiguo de España que parece una playa y está a solo una hora y media de Madrid
6

El embalse más antiguo de España que parece una playa y está a solo una hora y media de Madrid

Más Noticias
Kiko Rivera anuncia una feliz noticia tras su ruptura con Irene Rosales

Kiko Rivera anuncia una feliz noticia tras su ruptura con Irene Rosales

Los cuatro zapatos de Sfera perfectos para ir al trabajo este verano sin pasar calor

Los cuatro zapatos de Sfera perfectos para ir al trabajo este verano sin pasar calor

Victoria Federica se divierte con amigos tras su ruptura con Borja Moreno

Victoria Federica se divierte con amigos tras su ruptura con Borja Moreno

No es Marte, es Cataluña: la ruta de senderismo familiar que conduce a una cueva prehistórica

No es Marte, es Cataluña: la ruta de senderismo familiar que conduce a una cueva prehistórica

El monasterio medieval desconocido de Cataluña que combina historia y modernidad

El monasterio medieval desconocido de Cataluña que combina historia y modernidad

El embalse más antiguo de España que parece una playa y está a solo una hora y media de Madrid

El embalse más antiguo de España que parece una playa y está a solo una hora y media de Madrid

Irene Rosales rompe el silencio tras separarse de Kiko Rivera: Ha sido una decisión dura

Irene Rosales rompe el silencio tras separarse de Kiko Rivera: "Ha sido una decisión dura"

Isabel Pantoja se entera por la prensa de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales

Isabel Pantoja se entera por la prensa de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales

Comentarios