Dos jóvenes vascos llegan a París en patinete tras recorrer más de 1.000 km con solo 100 euros

El reto parecía imposible: recorrer más de 1.000 kilómetros en patinete desde San Sebastián hasta París, con apenas 100 euros de presupuesto y sin posibilidad de pedir alojamiento. Sin embargo, los vascos Gorka Lasa e Ibai Martín lo han conseguido, llegando a la capital francesa tras 30 días de esfuerzo, caídas, noches a la intemperie y el apoyo de cientos de seguidores que siguieron su aventura en redes sociales.