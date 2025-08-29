No es Marte, es Cataluña: la ruta de senderismo familiar que conduce a una cueva prehistórica

En Cataluña existen rincones capaces de engañar a los sentidos. Uno de ellos es el Pla de l’Areny, en Mont-roig del Camp (Tarragona), donde el rojo intenso de la roca, las formas erosionadas y el silencio del entorno recuerdan más a Marte que a un paisaje mediterráneo. Sin embargo, este enclave está a solo unos minutos del mar y guarda una de las rutas de senderismo más sorprendentes de la región.