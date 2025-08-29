Secciones
Los cuatro zapatos de Sfera perfectos para ir al trabajo este verano sin pasar calor

Comodidad, frescura y elegancia a precios low cost: la firma española propone bailarinas, cuñas, sandalias y chanclas planas que son un básico de oficina para los meses más calurosos.

Hace 1 Hs

Encontrar el calzado ideal para ir a trabajar en verano es un desafío que muchas mujeres en España conocen bien. Con las altas temperaturas, no resulta fácil dar con un zapato que combine frescor y comodidad, sin renunciar al toque elegante que requiere el entorno laboral. A esto se suma otro requisito importante: que no suponga un gran gasto.

Sfera, una de las marcas más queridas por las españolas a la hora de vestir, tiene la respuesta. Su colección ofrece varias opciones fresquitas, versátiles y económicas, que se adaptan tanto a la oficina como a planes después del trabajo. Desde bailarinas hasta sandalias con detalle de lujo, estos son los cuatro modelos que arrasan en sus tiendas y que se han convertido en favoritos de la temporada.

1. Bailarinas de rejilla doradas

Clásicas, cómodas y con un aire sofisticado. Estas bailarinas con rejilla y cierre de doble hebilla están disponibles en color oro, lo que las convierte en un comodín para cualquier look veraniego. Precio: 19,99 euros. (REF: 58710001163).

2. Cuñas bicolor con lazada

Si buscas un poco de altura sin renunciar a la comodidad, estas cuñas en marrón y negro son una apuesta segura. Son perfectas para looks de oficina más formales e incluso para eventos laborales. Precio: 19,99 euros. (REF: 58710001148).

3. Sandalias negras con macrotacha

El modelo más fresco y versátil de la selección. Son sandalias planas con apliques dorados que aportan un toque chic sin necesidad de tacones. Ideales para quienes priorizan la comodidad pero no quieren perder estilo. Precio: 21,99 euros. (REF: 58710001171).

4. Chanclas planas con doble hebilla

Un básico que cada vez gana más adeptas. Sfera propone este modelo en tonos camel y kaki, perfecto para looks más informales sin perder el aire veraniego. Precio: 17,99 euros. (REF: 93237500702).

La propuesta low cost de Sfera

Todos estos zapatos destacan por ser prácticos, frescos y fáciles de combinar con cualquier estilismo de oficina. Además, ninguno supera los 22 euros, lo que los convierte en opciones accesibles para renovar el armario sin esfuerzo.

Este verano, las tiendas de Sfera se consolidan como un destino imprescindible para quienes buscan calzado cómodo, elegante y económico, ideal para sobrevivir a las altas temperaturas sin perder estilo en el trabajo.

Los cuatro zapatos de Sfera perfectos para ir al trabajo este verano sin pasar calor
