Así es Bárcena Mayor, un viaje al pasado en el corazón de Cantabria

En el corazón del Parque Natural Saja-Besaya, se encuentra Bárcena Mayor, un pueblo que parece detenido en el tiempo. Reconocido por la Asociación de Los Pueblos más Bonitos de España, este enclave cántabro combina arquitectura tradicional montañesa y un entorno natural privilegiado, lo que lo convierte en un destino imprescindible para los amantes de la historia, la naturaleza y la tranquilidad.