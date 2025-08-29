Así es Bárcena Mayor, un viaje al pasado en el corazón de Cantabria

En el corazón del Parque Natural Saja-Besaya, se encuentra Bárcena Mayor, un pueblo que parece detenido en el tiempo. Reconocido por la Asociación de Los Pueblos más Bonitos de España, este enclave cántabro combina arquitectura tradicional montañesa y un entorno natural privilegiado, lo que lo convierte en un destino imprescindible para los amantes de la historia, la naturaleza y la tranquilidad.
Un pueblo con encanto histórico
Bárcena Mayor, situado en el municipio de Los Tojos (Cantabria), fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1980 gracias a la conservación de sus construcciones tradicionales y su trazado urbano original. Pasear por sus calles empedradas es un verdadero viaje al pasado.
Entre sus joyas destaca la Iglesia de Santa María, del siglo XVII, que guarda un retablo barroco del XVIII, además de casonas montañesas, antiguas casas rectorales y viviendas con solanas de madera y soportales de piedra.
Arquitectura montañesa en plena naturaleza
El sello distintivo de Bárcena Mayor es la casa montañesa de hábitat rural, con muros medianeros y solanas que surgieron en el siglo XVII para secar el maíz. La mampostería domina las construcciones, con esquinales y vanos en sillería, mientras que la madera aporta calidez a los interiores.
El pueblo se ubica en una vega a orillas del río Argonza, rodeado por las montañas de la divisoria cantábrica, lo que lo convierte en un enclave pintoresco y singular.
Naturaleza y rutas de senderismo
Además de su patrimonio arquitectónico, Bárcena Mayor es punto de partida de numerosas rutas de senderismo por el Parque Natural Saja-Besaya. Algunas de las más populares son:
Ruta a Fuente Clara (7 km, fácil).
Ruta a la Ermita del Carmen (4 km, fácil).
Ruta Bárcena Mayor – Los Tojos (14 km, dificultad media-alta).
Cómo llegar a Bárcena Mayor
Desde Santander: por la A-67 hacia Torrelavega y luego la CA-131.
Desde Bilbao: autopista A-8 hasta Torrelavega y, desde allí, la CA-131.
El viaje, atravesando paisajes de montes y valles cántabros, ya es parte de la experiencia.