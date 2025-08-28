El dueño de Glovo se plantea abandonar España por las multas millonarias a su modelo laboral

Pero las cifras podrían ser mucho mayores. El grupo calcula que las contingencias vinculadas al riesgo de reclasificación laboral podrían alcanzar entre 562 y 923 millones de euros, principalmente en España. En caso de que los tribunales confirmen la obligación de considerar a los riders como empleados, Glovo tendría que hacer frente a reclamaciones de Seguridad Social, recargos por mora, multas e incluso ajustes de IVA por entre 520 y 860 millones de euros, consigna el sitio La Información Económica.