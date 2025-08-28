El dueño de Glovo se plantea abandonar España por las multas millonarias a su modelo laboral

El futuro de Glovo en España está en entredicho. Delivery Hero, la plataforma alemana propietaria de la empresa de reparto, ha puesto en duda la continuidad de la firma en el país debido al fuerte impacto económico de las multas y recargos derivados de la aplicación de la conocida Ley Rider.
En su último informe de resultados, Delivery Hero advierte de que la filial Glovoapp23 España podría no ser capaz de seguir operando sin apoyo financiero adicional del grupo: “Si estos riesgos se materializaran de forma integral, dichos pagos no podrían satisfacerse dentro de sus actividades comerciales operativas sin el apoyo financiero adicional de Delivery Hero. En consecuencia, existe una incertidumbre significativa con respecto a la capacidad de Glovo España para continuar como empresa en funcionamiento”, señala el documento.
450 millones reclamados por la Seguridad Social
A 31 de julio de 2025, la Seguridad Social ha reclamado a Glovo el pago de 450 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales y sanciones, tras la reclasificación de sus repartidores como trabajadores asalariados y no como autónomos, tal y como exige la legislación española.
Pero las cifras podrían ser mucho mayores. El grupo calcula que las contingencias vinculadas al riesgo de reclasificación laboral podrían alcanzar entre 562 y 923 millones de euros, principalmente en España. En caso de que los tribunales confirmen la obligación de considerar a los riders como empleados, Glovo tendría que hacer frente a reclamaciones de Seguridad Social, recargos por mora, multas e incluso ajustes de IVA por entre 520 y 860 millones de euros, consigna el sitio La Información Económica.
Glovo no reconoce la reclasificación
Pese a estas exigencias, la compañía asegura que no reconoce la reclasificación laboral de sus repartidores y mantiene que defenderá su condición de autónomos “en todas las instancias disponibles”. Delivery Hero argumenta que la situación de los trabajadores de plataformas sigue siendo “controvertida a nivel normativo”, al tratarse de un modelo de empleo “relativamente nuevo” que no encaja en las definiciones tradicionales de empleado.
En su comunicación, el grupo añade que las disputas sobre la condición de los repartidores también se dan en otros países de Europa y Latinoamérica, aunque España es donde la presión regulatoria y judicial es más fuerte.
Precedente judicial a favor de Glovo
El debate sobre el modelo laboral de Glovo no es nuevo. El pasado mes de julio, un juzgado de Barcelona desestimó la demanda de Just Eat, que reclamaba 295 millones de euros a Glovo por supuesta competencia desleal al contratar a sus repartidores como falsos autónomos.
La sentencia concluyó que la filial de Delivery Hero actuó “dentro de la legalidad” y que los contratos desde 2019 garantizaban la autonomía de los riders. El juez además señaló que los costes por pedido serían similares a los de Just Eat aunque Glovo hubiera contratado empleados asalariados.
Un futuro incierto en España
Pese a este fallo a su favor, el escenario actual coloca a Glovo en una situación crítica. Si las autoridades mantienen las reclamaciones económicas, la continuidad de la plataforma en España podría depender del respaldo financiero directo de Delivery Hero.
Con la Ley Rider como telón de fondo y miles de repartidores pendientes de una definición clara de su situación laboral, el futuro de Glovo en el país sigue siendo incierto.