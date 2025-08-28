Daniela Blume anuncia que está embarazada y que se ha casado tras cinco meses alejada de las redes

Reacciones y regreso efímero a las redes

El anuncio generó una oleada de mensajes de apoyo y cariño por parte de sus seguidores, quienes celebraron tanto su boda como la espera de su segundo hijo. Daniela agradeció el respaldo recibido y confesó que echaba de menos la conexión con su comunidad, con la que solía compartir reflexiones sobre maternidad, sexualidad y bienestar emocional.