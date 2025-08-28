Daniela Blume anuncia que está embarazada y que se ha casado tras cinco meses alejada de las redes

Daniela Blume ha sorprendido a sus seguidores con un regreso inesperado a Instagram después de cinco meses de ausencia. La creadora de contenido compartió dos noticias que marcan un antes y un después en su vida personal: se ha casado con su pareja y está embarazada de su segundo hijo.
“Durante estos cinco meses sin cuenta me ha dado tiempo a quedarme embarazada de nuevo y casarme con el amor verdadero”, escribió junto a un carrusel de fotos que no tardó en viralizarse.
Un anuncio doble y emotivo
La publicación incluía el test positivo de embarazo, una ecografía, varias imágenes de su vestido de novia y retratos junto a su marido. También mostró un momento de complicidad el día de la boda, así como las alianzas de oro que simbolizan su unión.
La influencer no olvidó a su primera hija, de año y medio, que aparece de espaldas en una de las instantáneas. La pequeña fue fruto de su maternidad en 2023, etapa en la que también anunció su compromiso.
Una boda íntima y elegante
La ceremonia se celebró en un entorno privado y familiar. Daniela Blume optó por un vestido blanco ceñido, con mangas transparentes y escote palabra de honor, acompañado de un velo y un ramo de rosas blancas con un lazo azul, siguiendo la tradición nupcial.
Su marido, cuya identidad prefiere mantener en secreto, lució un traje oscuro con finas rayas blancas, mientras que las alianzas sencillas de oro completaron el look de la pareja.
Reacciones y regreso efímero a las redes
El anuncio generó una oleada de mensajes de apoyo y cariño por parte de sus seguidores, quienes celebraron tanto su boda como la espera de su segundo hijo. Daniela agradeció el respaldo recibido y confesó que echaba de menos la conexión con su comunidad, con la que solía compartir reflexiones sobre maternidad, sexualidad y bienestar emocional.
Pese a la emoción del regreso, su cuenta volvió a desaparecer horas después, aunque muchos de sus fans lograron capturar la publicación.
Conocida por su paso por programas como Crónicas Marcianas, Supervivientes y GH VIP, Daniela Blume atraviesa ahora uno de los momentos más felices de su vida. Aunque no ha dado más detalles sobre el embarazo ni sobre la ceremonia, su mensaje dejó claro que vive una etapa de estabilidad y plenitud.