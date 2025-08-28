Qué ver en Cubas de la Sagra: el pueblo de Madrid que brilló en el Grand Prix 2025

Cubas de la Sagra (Madrid) se ha convertido en noticia tras quedar en segundo lugar en el programa ‘Grand Prix 2025’. Pero más allá de la televisión, este municipio madrileño se presenta como un destino ideal para una escapada rural cerca de Madrid, perfecto para quienes buscan tranquilidad, patrimonio histórico y naturaleza.
Un pueblo con historia y tradición
Los orígenes de Cubas de la Sagra se remontan a la Edad del Bronce y la época romana, como demuestran los restos encontrados en el Yacimiento Camino de Santa Juana. Reconquistado por Alfonso VI en su avance hacia Toledo, el primer documento que menciona al pueblo data de 1208. En el siglo XV, Enrique III le otorgó la condición de villa.
Uno de los hitos históricos más conocidos ocurrió en 1449, cuando, según la tradición, la Virgen se apareció a una pastorcita llamada Inés, un suceso que atrajo peregrinos durante siglos y marcó la identidad religiosa de la localidad.
Qué ver en Cubas de la Sagra
Hoy en día, Cubas de la Sagra mantiene la esencia de una villa tranquila, rodeada de olivares, encinas, almendros y campos de cereales. Entre sus principales atractivos destacan:
Iglesia de San Andrés Apóstol: construida entre finales del siglo XV y principios del XVI, con elementos mudéjares. Preside la Plaza de la Constitución y fue declarada Monumento Histórico-Artístico Nacional en 1983.
Plaza de la Constitución: corazón de la villa, donde también se ubica el Ayuntamiento.
Convento de Nuestra Señora de la Cruz: situado a las afueras del pueblo, se erige en el lugar de las apariciones marianas. La primitiva ermita evolucionó hacia un monasterio de estilo renacentista.
Entorno natural: la comarca de La Sagra, a la que pertenece, está llena de paisajes agrícolas que aportan un ambiente de calma ideal para desconectar.
Cómo llegar a Cubas de la Sagra
Este municipio se encuentra a apenas 40 minutos en coche desde Madrid, tomando la A-42 en dirección Toledo. Su cercanía lo convierte en un destino accesible para una excursión de un día o una escapada de fin de semana.