Qué ver en Cubas de la Sagra: el pueblo de Madrid que brilló en el Grand Prix 2025

Un pueblo con historia y tradición

Los orígenes de Cubas de la Sagra se remontan a la Edad del Bronce y la época romana, como demuestran los restos encontrados en el Yacimiento Camino de Santa Juana. Reconquistado por Alfonso VI en su avance hacia Toledo, el primer documento que menciona al pueblo data de 1208. En el siglo XV, Enrique III le otorgó la condición de villa.