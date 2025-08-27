La “pequeña Venecia” de Valencia: Port Saplaya, un puerto con canales, casas coloridas y playa

A apenas 10 minutos de Valencia, en el municipio de Alboraya, se encuentra Port Saplaya, conocido popularmente como la “pequeña Venecia valenciana”. Este pintoresco puerto combina canales navegables, casas de colores y una playa espectacular, convirtiéndolo en uno de los destinos más atractivos de la Comunidad Valenciana.
Un proyecto urbanístico de los años 70
Port Saplaya nació en la década de 1970 como un proyecto independiente de viviendas rodeadas de canales. Su construcción comenzó alrededor de 1975, y los primeros residentes se instalaron ese mismo año. Aunque originalmente fue concebida como residencia de verano, hoy es habitada de forma permanente por familias locales.
El área más conocida es el puerto interior, donde las casas de baja altura se integran con las embarcaciones que navegan por los canales, recreando la sensación de un enclave veneciano. Además, la urbanización cuenta con un paseo marítimo y un ambiente de tranquilidad ideal para relajarse y disfrutar del Mediterráneo.
Paseos y horchaterías: un encanto local
Recorrer los canales de Port Saplaya permite disfrutar de la brisa marina, las fachadas coloridas y la calma del entorno. En sus alrededores se concentran reconocidos establecimientos y horchaterías de Alboraya, que hacen del paseo una experiencia cultural y gastronómica completa.
Playa de Port Saplaya: arena fina y servicios accesibles
La playa de Port Saplaya es otro de los grandes atractivos del lugar. Con 600 metros de longitud y 90 metros de ancho, cuenta con arena fina y aguas de excelente calidad, ideales para el baño.
El acceso a la playa es cómodo, con pasarelas, duchas, aseos y aparcamientos adaptados para personas con movilidad reducida. Además, ofrece asistencia gratuita al baño para personas con diversidad funcional, con sillas anfibias, muletas y elementos de flotación.
Durante la temporada de verano, la playa dispone de:
Vigilancia y socorrismo
Primeros auxilios y postas sanitarias
Sombrillas, hamacas y quioscos
Amplios aparcamientos y transporte público cercano
Cómo llegar a Port Saplaya
Desde el centro de Valencia, el trayecto dura aproximadamente 15 minutos por la carretera V-21. Desde Sagunto, el viaje se realiza en unos 20 minutos por la misma vía, lo que convierte a este destino en una escapada perfecta de un día.