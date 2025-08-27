Dragón azul en las playas de Salou, Peñíscola y Vinaroz: qué hacer si lo ves

¿Qué es el dragón azul?

El Glaucus atlanticus se caracteriza por su llamativo color azul metálico en la parte superior y plateado en la inferior, lo que le permite camuflarse con el agua y el cielo. Flota boca abajo en la superficie marina y se alimenta de medusas y carabelas portuguesas, de las que extrae su veneno para sus apéndices. Esta capacidad hace que su picadura pueda ser más dolorosa que la de sus presas, razón por la que se le conoce como “el asesino más hermoso del océano”.