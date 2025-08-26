Vinito y flamenco: el plan perfecto para las noches de verano en Córdoba

Córdoba tiene un plan irresistible para quienes buscan disfrutar de las noches de verano con todo el sabor y la esencia andaluza. El foodie cordobés José Alberto Pañero, más conocido como Juusogastro, lo define como “el plan perfecto para las noches de verano en Córdoba”: una copa de vino de la tierra, buena compañía, vistas privilegiadas a la Puerta del Puente, la Mezquita-Catedral y la Ribera, y, al caer la noche, flamenco en directo bajo las estrellas.
La propuesta se completa con el ciclo “Flamenco en la Terraza”, que se celebra hasta el 19 de septiembre en el Centro de Recepción de Visitantes (CRV). Un espacio único junto al Guadalquivir que cada semana reúne a artistas del cante y del baile flamenco en un entorno incomparable.
Flamenco en la Terraza: programación y horarios
Los espectáculos, gratuitos y con entrada libre hasta completar aforo, se celebran los jueves, viernes y sábados de agosto y septiembre a las 22:00 horas. Una oportunidad perfecta para vivir la pasión flamenca en una de las ciudades más emblemáticas de Andalucía.
Actuaciones confirmadas:
Agosto
Jueves 28: Miriam “La Chiqui”
Viernes 29: Sonia Monje
Septiembre
Jueves 4: Raquel Baena
Viernes 5: Erandi González
Sábado 6: Pedro Obregón y Juan Marín
Jueves 11: Miriam Cuevas
Viernes 12: Daniela Bellido
Sábado 13: Amparo Ramos y Javi Navarro
Jueves 18: Verónica Reverte
Viernes 19: Jorge del Pino
Cultura, vino y atardeceres en Córdoba
Con el Guadalquivir como telón de fondo, el ciclo “Flamenco en la Terraza” se ha consolidado como una de las actividades más especiales del verano cordobés. A la magia del flamenco se suma la experiencia de disfrutar un buen vino local desde el bar del CRV, mientras se contemplan los atardeceres más bellos de la ciudad.
Cante, baile, gastronomía y patrimonio se unen en un plan que combina todo lo que hace única a Córdoba: su historia, su arte y su manera de vivir la noche.