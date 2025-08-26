Secciones
Vinito y flamenco: el plan perfecto para las noches de verano en Córdoba

El ciclo “Flamenco en la Terraza” continúa hasta el 19 de septiembre en el Centro de Recepción de Visitantes, con actuaciones gratuitas de cante y baile al aire libre.

Hace 2 Hs

Córdoba tiene un plan irresistible para quienes buscan disfrutar de las noches de verano con todo el sabor y la esencia andaluza. El foodie cordobés José Alberto Pañero, más conocido como Juusogastro, lo define como “el plan perfecto para las noches de verano en Córdoba”: una copa de vino de la tierra, buena compañía, vistas privilegiadas a la Puerta del Puente, la Mezquita-Catedral y la Ribera, y, al caer la noche, flamenco en directo bajo las estrellas.

La propuesta se completa con el ciclo “Flamenco en la Terraza”, que se celebra hasta el 19 de septiembre en el Centro de Recepción de Visitantes (CRV). Un espacio único junto al Guadalquivir que cada semana reúne a artistas del cante y del baile flamenco en un entorno incomparable.

Flamenco en la Terraza: programación y horarios

Los espectáculos, gratuitos y con entrada libre hasta completar aforo, se celebran los jueves, viernes y sábados de agosto y septiembre a las 22:00 horas. Una oportunidad perfecta para vivir la pasión flamenca en una de las ciudades más emblemáticas de Andalucía.

Actuaciones confirmadas:

Agosto

Jueves 28: Miriam “La Chiqui”

Viernes 29: Sonia Monje

Septiembre

Jueves 4: Raquel Baena

Viernes 5: Erandi González

Sábado 6: Pedro Obregón y Juan Marín

Jueves 11: Miriam Cuevas

Viernes 12: Daniela Bellido

Sábado 13: Amparo Ramos y Javi Navarro

Jueves 18: Verónica Reverte

Viernes 19: Jorge del Pino

Cultura, vino y atardeceres en Córdoba

Con el Guadalquivir como telón de fondo, el ciclo “Flamenco en la Terraza” se ha consolidado como una de las actividades más especiales del verano cordobés. A la magia del flamenco se suma la experiencia de disfrutar un buen vino local desde el bar del CRV, mientras se contemplan los atardeceres más bellos de la ciudad.

Cante, baile, gastronomía y patrimonio se unen en un plan que combina todo lo que hace única a Córdoba: su historia, su arte y su manera de vivir la noche.

