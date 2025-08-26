Vinito y flamenco: el plan perfecto para las noches de verano en Córdoba

Córdoba tiene un plan irresistible para quienes buscan disfrutar de las noches de verano con todo el sabor y la esencia andaluza. El foodie cordobés José Alberto Pañero, más conocido como Juusogastro, lo define como “el plan perfecto para las noches de verano en Córdoba”: una copa de vino de la tierra, buena compañía, vistas privilegiadas a la Puerta del Puente, la Mezquita-Catedral y la Ribera, y, al caer la noche, flamenco en directo bajo las estrellas.