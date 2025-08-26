Secciones
Uno de los trenes más lujosos de España amplía su ruta en 2026: cuánto cuesta viajar en el Al-Ándalus de Renfe

El emblemático tren turístico suma nuevos destinos en Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid. El viaje de 7 días y 6 noches incluye gastronomía, cultura y servicios exclusivos a bordo.

Hace 2 Hs

Cuarenta años después de su primer recorrido, el tren Al-Ándalus, joya de los trenes turísticos de lujo de Renfe, se prepara para una nueva etapa en la temporada 2026. Este convoy histórico, conocido por conjugar la comodidad de un hotel de cinco estrellas con la magia del viaje en tren, ampliará su itinerario para llegar a Extremadura, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, manteniendo sus tradicionales etapas en Andalucía.

Por primera vez, Madrid será punto de salida o llegada de la ruta, que incluirá paradas en destinos de gran valor cultural y patrimonial como Aranjuez, Toledo, Cáceres, Mérida, Córdoba, Jerez, Cádiz y Sevilla. La experiencia se mantiene con una duración de 7 días y 6 noches, en los que los pasajeros podrán disfrutar de una inmersión completa en la historia, la gastronomía y los paisajes del sur y el interior peninsular.

El tren más lujoso de Renfe

El Al-Ándalus no solo destaca por su recorrido, sino también por su imponente presencia. Con 450 metros de longitud, se trata del tren más largo que circula por las vías españolas, equivalente a un rascacielos de 150 plantas tumbado sobre raíles. Está compuesto por 14 coches vagones con capacidad para 64 pasajeros, distribuidos en:

- 2 coches restaurante

- 1 coche cocina

- 1 coche bar

- 1 coche salón de juegos

- 7 coches cama

- 1 coche para la tripulación

- 1 coche generador

Este despliegue convierte el viaje en una auténtica experiencia de lujo y confort.

Servicios exclusivos para los viajeros

Los precios de los billetes rondan los 13.000 euros, dependiendo del tipo de cabina. En la modalidad Gran Clase, se incluyen servicios de primer nivel como:

- Todas las comidas a bordo y en restaurantes seleccionados

- Visitas guiadas a monumentos y museos

- Excursiones y actividades culturales

- Copa de bienvenida

- Amenities de aseo y zapatillas

- Animación y espectáculos a bordo

- Una experiencia que combina historia, cultura y lujo

El tren Al-Ándalus, símbolo del turismo ferroviario en España, mantiene viva la esencia de los viajes clásicos mientras incorpora nuevos paisajes y ciudades a su ruta. En 2026, su propuesta promete ser una de las experiencias más exclusivas de Europa, pensada para aquellos que buscan disfrutar del lujo sobre raíles mientras descubren la riqueza cultural de distintas comunidades autónomas.

