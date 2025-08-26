Uno de los trenes más lujosos de España amplía su ruta en 2026: cuánto cuesta viajar en el Al-Ándalus de Renfe

Por primera vez, Madrid será punto de salida o llegada de la ruta, que incluirá paradas en destinos de gran valor cultural y patrimonial como Aranjuez, Toledo, Cáceres, Mérida, Córdoba, Jerez, Cádiz y Sevilla. La experiencia se mantiene con una duración de 7 días y 6 noches, en los que los pasajeros podrán disfrutar de una inmersión completa en la historia, la gastronomía y los paisajes del sur y el interior peninsular.