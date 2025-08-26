Secciones
Nueva ayuda de 300 euros al mes para familias con hijos en Valencia: requisitos y cómo solicitarla

Con esta medida, el Ayuntamiento de Valencia se suma a otras comunidades autónomas y municipios que ya han puesto en marcha programas de apoyo económico a las familias.

Hace 2 Hs

El Ayuntamiento de Valencia ha puesto en marcha una nueva prestación económica destinada a las familias que tengan un bebé nacido, adoptado o acogido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. La ayuda consiste en 300 euros al mes para favorecer la conciliación y cubrir los gastos extra que supone la llegada de un nuevo miembro a la familia.

Quién puede pedir la ayuda de 300 euros en Valencia

Para poder acceder a esta ayuda municipal, las familias deben cumplir una serie de requisitos:

Estar empadronados en Valencia, tanto el bebé como los progenitores, adoptantes o tutores.

Al menos uno de los progenitores debe haber residido en la ciudad durante un mínimo de cuatro años.

Estar al corriente de las obligaciones tributarias.

No tener subvenciones sin justificar.

Quedan excluidas las familias que hayan perdido la tutela del menor o esta esté en manos de la Administración.

Plazos de solicitud

El plazo para solicitar la ayuda comenzó el 1 de enero de 2025 y se extenderá hasta el 2 de marzo de 2026. Es importante tener en cuenta que la solicitud debe realizarse dentro de los dos meses posteriores al nacimiento, adopción o acogimiento del menor.

Cómo solicitar la ayuda

Las solicitudes pueden presentarse de dos formas:

De manera presencial en el registro del Ayuntamiento, aportando la documentación impresa (disponible en el apartado “Impresos” de la web sede.valencia.es).

A través de la Sede Electrónica, accediendo al trámite online y adjuntando la documentación correspondiente.

Los documentos necesarios incluyen el DNI, el libro de familia, el certificado de nacimiento o equivalente en casos de adopción o acogida.

Una vez enviada, el estado de la solicitud podrá consultarse en el apartado “Carpeta Ciudadana” de la sede electrónica.

Resolución y recursos

La administración dispone de un plazo máximo de tres meses para resolver las solicitudes. En caso de no recibir respuesta, se entenderá desestimada por silencio administrativo. Si la ayuda es denegada, se podrán presentar recursos:

Recurso potestativo de reposición: en el plazo de un mes.

Recurso contencioso administrativo: en el plazo de dos meses.

Apoyo económico para la conciliación familiar

Con esta medida, el Ayuntamiento de Valencia se suma a otras comunidades autónomas y municipios que ya han puesto en marcha programas de apoyo económico a las familias. El objetivo es aliviar la carga de los primeros meses de crianza, cuando los gastos en alimentación, farmacia y productos de bebé suelen dispararse.

Valencia
