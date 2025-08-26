Nueva ayuda de 300 euros al mes para familias con hijos en Valencia: requisitos y cómo solicitarla

El Ayuntamiento de Valencia ha puesto en marcha una nueva prestación económica destinada a las familias que tengan un bebé nacido, adoptado o acogido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. La ayuda consiste en 300 euros al mes para favorecer la conciliación y cubrir los gastos extra que supone la llegada de un nuevo miembro a la familia.