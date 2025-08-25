EN VIVO: San Martín se enfrenta a All Boys con la ilusión de acercarse a los primeros puestos

Posible "11" titular de San Martín de Tucumán
Darío Sand; Federico Murillo, Juan Orellana, Guillermo Rodríguez y Hernán Zuliani; Matías García, Juan Cuevas, Ulises Vera y Aníbal Paz; Franco García y Martín Pino.
Juan Cruz Esquivel será baja por lesión
El extremo sufrió un esguince de tobillo y no estará entre los titulares para enfrentar a All Boys.
El "Albo" dio a conocer los convocados y el parte médico para el duelo de esta noche
#FútbolMasculino— Club Atlético All Boys (@caallboys) August 24, 2025
Lista de convocados de #AllBoys para recibir a #SanMartinT, mañana desde las 21:05 hs.
Parte médico
Tomás Assennato: Sufrió un desgarro en el Bíceps Femoral de su pierna izquierda.
Claudio Campostrini: Padece una Protusion Discal y Sacroileítis…
Estos son los convocados por Mariano Campodónico
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) August 25, 2025
Jugadores convocados
Estos son los elegidos por el DT, Mariano Campodónico, para la fecha 28 del torneo.
#VamosCiudadela