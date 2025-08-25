Secciones
EN VIVO: San Martín se enfrenta a All Boys con la ilusión de acercarse a los primeros puestos

EN VIVO: San Martín se enfrenta a All Boys con la ilusión de acercarse a los primeros puestos Foto CASM.

El partido tendrá lugar en el Malvinas Argentinas a las 21.05 y se podrá ver por la pantalla de DirecTV Sports.

Hace 1 Hs
19:13 hs

Posible "11" titular de San Martín de Tucumán

Darío Sand; Federico Murillo, Juan Orellana, Guillermo Rodríguez y Hernán Zuliani; Matías García, Juan Cuevas, Ulises Vera y Aníbal Paz; Franco García y Martín Pino.

19:12 hs

Juan Cruz Esquivel será baja por lesión

El extremo sufrió un esguince de tobillo y no estará entre los titulares para enfrentar a All Boys.

19:10 hs

El "Albo" dio a conocer los convocados y el parte médico para el duelo de esta noche

19:09 hs

Estos son los convocados por Mariano Campodónico

Lo que tenés que saber

El equipo de Mariano Campodónico llega tras imponerse 2-1 a Deportivo Maipú y busca seguir prendido en la lucha por la cima. All Boys, en cambio, viene de una valiosa victoria en Santiago del Estero frente a Güemes, resultado que cortó su mala racha.

