EN VIVO: San Martín iguala con All Boys 0-0 en Floresta

Cabezazo sin dirección de Gallo y falta a Sand
62': el delantero le pegó con la nuca e impactó en Darío Sand. Tiro libre para el "Santo".
Cambio en All Boys
57': Ingresa Gallo y se retira Nouet
Grana avisa para All Boys
50': el lateral se adelantó a Guillermo Rodríguez pero su remate se fue por arriba del arco de Sand.
Aníbal Paz se ganó la amarilla
47': el volante llegó tarde ante Salas y fue amonestado.
Comenzó el segundo tiempo
Se disputan los últimos 45 minutos del partido.
Final del primer tiempo
San Martín y All Boys igualan sin goles en el Malvinas Argentinas.
Un minuto de adicionado
El "Santo" y el "Albo" buscan romper el cero sobre el cierre de la primera mitad.
Remate de Passaglia y tiro de esquina
42': el "Albo" se aproxima al área defendida por Darío Sand.
Primer cambio en All Boys
41': se retira lesionado Gustavo Turraca e ingresa en su lugar Leandro Desábato.
Zuliani y un remate demasiado alto
39': el lateral probó de media distancia aunque su disparo no fue certero.
Centro de Ceballos y control de Sand
37': el "Albo" no encuentra el camino para abrir el marcador ante su gente.
Gran chance para San Martín
28': Cuevas bajó de cabeza un centro de Franco García y el remate de Ulises Vera fue bien contenido por la defensa del "Albo".
Amarilla para Alejo Rodríguez
24': el lateral se arrojó al suelo y derribó a Aníbal Paz. Hay tiro libre para San Martín.
Amarilla para Matías García
22': el volante perdió la pelota y derribó a Turraca.
San Martín busca con centros llegar al gol
21': el equipo de Campodónico busca los desbordes de Franco García.
Gran jugada del "Albo" y responde Sand
15': Salas remató al arco y el correntino envió la pelota al córner.
Remate de Turraca
11': tras una serie de pases colectivos, el volante terminó la jugada con un disparo que fue contenido sin problemas por Sand.
Agarrón a Aníbal Paz y tiro libre para el "Santo"
9': el duelo cae en impresiciones para ambos equipos.
Aproximación del "Santo"
7': Martín Pino no pudo controlar bien y All Boys sale desde el fondo.
Falta sobre Aníbal Paz
2': Iván Zafarana derribó al paulistano, pero se salvó de la tarjeta amarilla.
Posición adelantada para All Boys
0.55: Nouet robó la pelota, pero el árbitro cobró posición adelantada.
Comenzó el partido
Se disputan los primeros minutos del duelo en el Malvinas Argentinas.
Campodónico irá con este "11" en el Malvinas Argentinas
Campodónico irá con este "11" en el Malvinas Argentinas
Equipo confirmado
Esta es la formación de San Martín para visitar a All Boys.
#VamosCiudadela pic.twitter.com/nS7rhQhemb
"11" titular confirmado para All Boys
Posible "11" titular de San Martín de Tucumán
Darío Sand; Federico Murillo, Juan Orellana, Guillermo Rodríguez y Hernán Zuliani; Matías García, Juan Cuevas, Ulises Vera y Aníbal Paz; Franco García y Martín Pino.
Juan Cruz Esquivel será baja por lesión
El extremo sufrió un esguince de tobillo y no estará entre los titulares para enfrentar a All Boys.
El "Albo" dio a conocer los convocados y el parte médico para el duelo de esta noche
El "Albo" dio a conocer los convocados y el parte médico para el duelo de esta noche
Lista de convocados de All Boys para recibir a San Martín
Parte médico
Tomás Assennato: Sufrió un desgarro en el Bíceps Femoral de su pierna izquierda.
Claudio Campostrini: Padece una Protusion Discal y Sacroileítis… pic.twitter.com/decG4ucY4W
Estos son los convocados por Mariano Campodónico
Estos son los convocados por Mariano Campodónico
Jugadores convocados
Estos son los elegidos por el DT, Mariano Campodónico, para la fecha 28 del torneo.
#VamosCiudadela pic.twitter.com/VCxq7CQhaj