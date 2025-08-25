Secciones
EN VIVO: San Martín iguala con All Boys 0-0 en Floresta

EN VIVO: San Martín iguala con All Boys 0-0 en Floresta Foto de Matías Napoli Escalero/Especial para LA GACETA.

El "Santo" busca abrir el marcador a través de los desbordes de Franco García, pero el partido está repleto de imprecisiones para ambos equipos.

Hace 5 Min
22:29 hs

Cabezazo sin dirección de Gallo y falta a Sand

62': el delantero le pegó con la nuca e impactó en Darío Sand. Tiro libre para el "Santo".

22:25 hs

Cambio en All Boys

57': Ingresa Gallo y se retira Nouet

22:18 hs

Grana avisa para All Boys

50': el lateral se adelantó a Guillermo Rodríguez pero su remate se fue por arriba del arco de Sand.

22:16 hs

Aníbal Paz se ganó la amarilla

47': el volante llegó tarde ante Salas y fue amonestado.

22:13 hs

Comenzó el segundo tiempo

Se disputan los últimos 45 minutos del partido.

21:54 hs

Final del primer tiempo

San Martín y All Boys igualan sin goles en el Malvinas Argentinas.

21:53 hs

Un minuto de adicionado

El "Santo" y el "Albo" buscan romper el cero sobre el cierre de la primera mitad.

21:50 hs

Remate de Passaglia y tiro de esquina

42': el "Albo" se aproxima al área defendida por Darío Sand.

21:50 hs

Primer cambio en All Boys

41': se retira lesionado Gustavo Turraca e ingresa en su lugar Leandro Desábato.

21:47 hs

Zuliani y un remate demasiado alto

39': el lateral probó de media distancia aunque su disparo no fue certero.

21:45 hs

Centro de Ceballos y control de Sand

37': el "Albo" no encuentra el camino para abrir el marcador ante su gente.

21:36 hs

Gran chance para San Martín

28': Cuevas bajó de cabeza un centro de Franco García y el remate de Ulises Vera fue bien contenido por la defensa del "Albo".

21:32 hs

Amarilla para Alejo Rodríguez

24': el lateral se arrojó al suelo y derribó a Aníbal Paz. Hay tiro libre para San Martín.

21:29 hs

Amarilla para Matías García

22': el volante perdió la pelota y derribó a Turraca. 

21:28 hs

San Martín busca con centros llegar al gol

21': el equipo de Campodónico busca los desbordes de Franco García.

21:23 hs

Gran jugada del "Albo" y responde Sand

15': Salas remató al arco y el correntino envió la pelota al córner.

21:19 hs

Remate de Turraca

11': tras una serie de pases colectivos, el volante terminó la jugada con un disparo que fue contenido sin problemas por Sand.

21:17 hs

Agarrón a Aníbal Paz y tiro libre para el "Santo"

9': el duelo cae en impresiciones para ambos equipos.

21:14 hs

Aproximación del "Santo"

7': Martín Pino no pudo controlar bien y All Boys sale desde el fondo.

21:10 hs

Falta sobre Aníbal Paz

2': Iván Zafarana derribó al paulistano, pero se salvó de la tarjeta amarilla.

21:08 hs

Posición adelantada para All Boys

0.55: Nouet robó la pelota, pero el árbitro cobró posición adelantada.

21:07 hs

Comenzó el partido

Se disputan los primeros minutos del duelo en el Malvinas Argentinas.

20:58 hs

Campodónico irá con este "11" en el Malvinas Argentinas

20:57 hs

"11" titular confirmado para All Boys

11 titular confirmado para All Boys
19:13 hs

Posible "11" titular de San Martín de Tucumán

Darío Sand; Federico Murillo, Juan Orellana, Guillermo Rodríguez y Hernán Zuliani; Matías García, Juan Cuevas, Ulises Vera y Aníbal Paz; Franco García y Martín Pino.

19:12 hs

Juan Cruz Esquivel será baja por lesión

El extremo sufrió un esguince de tobillo y no estará entre los titulares para enfrentar a All Boys.

Juan Cruz Esquivel será baja por lesión
19:10 hs

El "Albo" dio a conocer los convocados y el parte médico para el duelo de esta noche

19:09 hs

Estos son los convocados por Mariano Campodónico

Lo que tenés que saber

El equipo de Mariano Campodónico llega tras imponerse 2-1 a Deportivo Maipú y busca seguir prendido en la lucha por la cima. All Boys, en cambio, viene de una valiosa victoria en Santiago del Estero frente a Güemes, resultado que cortó su mala racha.

