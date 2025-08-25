Blas Cantó, operado de urgencia tras un accidente doméstico: cómo se encuentra el cantante murciano

Lo que debía ser una tarde tranquila terminó en un gran susto para Blas Cantó. El cantante murciano reveló en sus redes sociales que sufrió un accidente doméstico mientras realizaba pequeños arreglos en su cocina. Según relató, tropezó con un perfil de pladur que se encontraba en el suelo y, al pisarlo, este se levantó bruscamente, provocándole un profundo corte en el tendón de Aquiles.