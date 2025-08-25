Secciones
Blas Cantó, operado de urgencia tras un accidente doméstico: cómo se encuentra el cantante murciano

Tras pasar por el quirófano, se recupera en reposo absoluto y agradece el apoyo de sus seguidores.

BLÁS CANTÓ. El cantante fue operado de urgencia tras un accidente doméstico. BLÁS CANTÓ. El cantante fue operado de urgencia tras un accidente doméstico.
Hace 1 Hs

Lo que debía ser una tarde tranquila terminó en un gran susto para Blas Cantó. El cantante murciano reveló en sus redes sociales que sufrió un accidente doméstico mientras realizaba pequeños arreglos en su cocina. Según relató, tropezó con un perfil de pladur que se encontraba en el suelo y, al pisarlo, este se levantó bruscamente, provocándole un profundo corte en el tendón de Aquiles.

La gravedad de la lesión obligó a que fuera operado de urgencia. Con humor, el exintegrante de Auryn explicó a sus seguidores que los médicos le habían “hecho un Frankenstein” en el pie, aunque la intervención transcurrió sin complicaciones. Horas más tarde, transmitió un mensaje tranquilizador: “Todo en orden. Vuestros mensajes me han llenado de buena energía”.

Diez semanas de recuperación y rehabilitación

El artista confirmó que ahora deberá seguir un proceso de recuperación largo. Permanecerá en reposo absoluto y sin apoyar el pie lesionado hasta que, en unas diez semanas, pueda iniciar la rehabilitación con una bota ortopédica. Este contratiempo implica que tendrá que cancelar temporalmente todos sus compromisos profesionales, incluidos los conciertos previstos.

Cercanía y humor en redes sociales

Fiel a su estilo cercano, Blas Cantó compartió con detalle lo ocurrido. A pesar del dolor y la preocupación inicial, bromeó con que el hospital había sido su “hotel de lujo” improvisado. Su sinceridad y sentido del humor le permitieron conectar aún más con su público, que rápidamente inundó las redes con mensajes de apoyo y ánimo.

Aunque el accidente ha sido un duro golpe, el intérprete afronta esta etapa con optimismo y paciencia. Tal como señaló en Instagram: “Este verano lo pasaré en casa, pero prometo que nos veremos pronto, aunque sea con muletas”.

