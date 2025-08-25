El pueblo costero de Galicia que ha conquistado a Richard Gere

A orillas del Atlántico, entre acantilados, senderos de eucaliptos y playas de arena dorada, se encuentra un rincón gallego que ha enamorado tanto a turistas anónimos como a celebridades internacionales. Se trata de Oleiros, un municipio de la provincia de A Coruña que ha conquistado el corazón del actor Richard Gere y de su esposa Alejandra Silva, quienes lo eligen como lugar de descanso estival.
Lejos del bullicio y la ostentación, Oleiros ofrece discreción, naturaleza y calidad de vida. Sus playas -Bastiagueiro, Santa Cristina y Mera, todas galardonadas con bandera azul- son parte del refugio perfecto que la pareja disfruta con total anonimato. El propio Gere ha reconocido que Galicia le recuerda a los bosques de su infancia, una conexión emocional que explica su vínculo con este destino.
Un modelo de sostenibilidad en la costa gallega
Oleiros destaca no solo por sus arenales, sino también por su urbanismo sostenible, sus parques y su entorno natural protegido, integrado en la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Este equilibrio entre desarrollo y conservación ha convertido al municipio en un ejemplo de destino costero respetuoso con el medio ambiente, capaz de mantener intacta su esencia marinera y su vida tranquila.
Patrimonio, historia y gastronomía
Entre sus símbolos más icónicos se encuentra el Castillo de Santa Cruz, una fortaleza erigida en un islote al que se accede por una pasarela de madera. Declarado Bien de Interés Cultural, hoy funciona como centro de educación ambiental y ofrece un paseo con espectaculares vistas hacia la ciudad de A Coruña.
La oferta se completa con lugares de gran valor paisajístico como el Monumento Natural Costa de Dexo, el pintoresco puerto de Lorbé y su especialidad más sabrosa: los famosos mejillones de Lorbé, un imprescindible para quienes visitan la zona.
Oleiros, destino de estrellas y viajeros
El magnetismo de Oleiros trasciende a Richard Gere y Alejandra Silva. El municipio sigue seduciendo a quienes buscan naturaleza, patrimonio y calma en la costa gallega, consolidándose como uno de los destinos más atractivos y sostenibles de Galicia.