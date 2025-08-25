El pueblo costero de Galicia que ha conquistado a Richard Gere

A orillas del Atlántico, entre acantilados, senderos de eucaliptos y playas de arena dorada, se encuentra un rincón gallego que ha enamorado tanto a turistas anónimos como a celebridades internacionales. Se trata de Oleiros, un municipio de la provincia de A Coruña que ha conquistado el corazón del actor Richard Gere y de su esposa Alejandra Silva, quienes lo eligen como lugar de descanso estival.