El Penique: el bar de A Coruña con 3.000 vinilos y culto a Elvis Presley

Cada 16 de agosto, El Penique se transforma: se encienden velas y se reproducen los discos de Elvis Presley, en una emotiva vigilia para conmemorar el aniversario de su muerte. Charly incluso se viste como Elvis gracias a un traje que le confeccionó su madre. Una vez llegó a oficiar la boda de una amiga en el bar vestido como el cantante, cumpliendo su promesa de casarla al estilo rock and roll.