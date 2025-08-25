El Penique: el bar de A Coruña con 3.000 vinilos y culto a Elvis Presley

En A Coruña existe un local único que combina música en vinilo, tradición rockera y homenaje eterno a Elvis Presley. Se trata del pub El Penique, un bar mítico dirigido por Charly Estévez, que guarda más de 3.000 vinilos en sus estanterías y donde cada 16 de agosto se celebra una vigilia por el rey del rock, según detalla en una crónica el diario La Voz de Galicia.
El Penique: un bar con más de 25 años de historia en A Coruña
Charly lleva más de dos décadas y media al frente de este pub con estética entre irlandesa y rockera. El local sorprende desde la entrada: paredes, techos y puertas decorados con objetos curiosos, cascos de botellas exóticas y detalles traídos por amigos y clientes de todas partes del mundo.
En el centro, un cuadro con la frase “Stop wars”, parodia de Star Wars, recuerda que El Penique es más que un bar: es un espacio cultural alternativo que ha sobrevivido a modas y generaciones.
Una colección de 3.000 vinilos y un ritual único en Galicia
Lo que hace especial a este bar es su impresionante colección de más de 3.000 vinilos que suenan en un tocadiscos siempre presente en el local. Pink Floyd, Mikis Theodorakis o clásicos del rock se mezclan en un ambiente en el que la música nunca es un simple hilo musical, sino protagonista.
Cada 16 de agosto, El Penique se transforma: se encienden velas y se reproducen los discos de Elvis Presley, en una emotiva vigilia para conmemorar el aniversario de su muerte. Charly incluso se viste como Elvis gracias a un traje que le confeccionó su madre. Una vez llegó a oficiar la boda de una amiga en el bar vestido como el cantante, cumpliendo su promesa de casarla al estilo rock and roll.
Anécdotas y momentos inolvidables en El Penique
Este pub coruñés es también escenario de historias memorables. Una de las más recordadas ocurrió cuando el tenor lírico Celso Albelo improvisó O sole mio en plena noche, haciendo vibrar paredes y camisetas con la potencia de su voz.
Charly asegura que el secreto de la longevidad del bar está en vivirlo como una extensión de sí mismo: abrir cada tarde, cantar, bailar y compartir momentos con amigos y clientes.
Un bar “atemporal” en el corazón de A Coruña
Aunque algunos jóvenes lo tildan de “bar de rock” o “demodé”, para Charly lo clásico es atemporal. Por eso, El Penique sigue siendo un referente cultural y musical en Galicia, donde lo vintage se mezcla con lo auténtico y lo humano.
En definitiva, el bar coruñés de los 3.000 vinilos es mucho más que un pub: es un rincón donde la memoria de Elvis Presley sigue viva y donde cada noche se celebra la música en su formato más puro.