La tucumana que hizo florecer Buenos Aires: Karina Azaretzky

- El contacto con la naturaleza en las ciudades es fundamental, más en lugares de alta tasa demográfica, donde las personas viven en departamentos o están encerradas todo el día en las oficinas. Es necesario que haya cada vez más espacios verdes donde el ciudadano pueda tener contacto con la tierra, con la vegetación, con un aire un poco más puro. Está más que comprobado todos los beneficios que la naturaleza le aporta al hombre en términos de salud y emocionales, y mientras más contacto cotidiano uno pueda tener con ella, mucho mejor.