EN VIVO: Atlético Tucumán buscará dar el golpe en casa frente a Talleres de Córdoba

La "T" viene de igualar sin goles contra San Martín de San Juan
Así fue el último partido de Atlético Tucumán
Así es la lista de convocados por Carlos Tevez
| #Convocados por Carlos Tévez para jugar ante Atlético Tucumán por la #Fecha6 del #TorneoBetano Clausura 2025.— Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) August 22, 2025
Mañana.
20:00 horas.
Estadio Monumental Presidente José Fierro.
@TNTSportsAR
#VamosTalleres pic.twitter.com/InuGcMCoKE
Estos son los elegidos por Lucas Pusineri para el duelo de esta noche
#TorneoBetano Clausura 2025— Atlético Tucumán (@ATOficial) August 22, 2025
Los convocados por Lucas Pusineri para enfrentar a Talleres de Córdoba en el José Fierro.#VamosDecano pic.twitter.com/EtriMG71J0