Secciones
En Vivo Deportes

EN VIVO: Atlético Tucumán buscará dar el golpe en casa frente a Talleres de Córdoba

TODO LISTO. Así espera el José Fierro a menos de dos horas para el inicio del partido. TODO LISTO. Así espera el "José Fierro" a menos de dos horas para el inicio del partido. Foto de Daniel Alfredo Coronel/LA GACETA.

Desde las 20, la pelota rodará en el "José Fierro" y el choque será transmitido en exclusiva por TNT Sports Premium.

Hace 1 Hs
18:34 hs

La "T" viene de igualar sin goles contra San Martín de San Juan

18:34 hs

Así fue el último partido de Atlético Tucumán

18:31 hs

Así es la lista de convocados por Carlos Tevez

18:30 hs

Estos son los elegidos por Lucas Pusineri para el duelo de esta noche

Lo que tenés que saber

El equipo de Lucas Pusineri viene de igualar 2-2 contra Sarmiento, manteniéndose invicto en casa, mientras que Talleres llega tras empatar 0-0 con San Martín (SJ) y persiste su falta de contundencia ofensiva.

Temas Club Atlético IndependienteClub Atlético Talleres de CórdobaSan MartínLucas PusineriClub Atlético TucumánAtléticoTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Números de éxito: el programa sorpresa de Mario Pergolini que registró un rating inesperado

Números de éxito: el programa "sorpresa" de Mario Pergolini que registró un rating inesperado

Así está el Indio Solari hoy: la imagen que ilusiona a sus seguidores en Instagram

Así está el Indio Solari hoy: la imagen que ilusiona a sus seguidores en Instagram

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Tucumán y 10 provincias más se encuentran bajo alerta amarilla por vientos y tormentas severas

Tucumán y 10 provincias más se encuentran bajo alerta amarilla por vientos y tormentas severas

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Las 5 claves de la semana: sufre Milei con derrotas en el Congreso y sospechas de coimas

Las 5 claves de la semana: sufre Milei con derrotas en el Congreso y sospechas de coimas

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas

Comentarios