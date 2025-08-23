Atlético Tucumán fue superior, goleó a Talleres por 3-0 y se prende en los puestos de arriba

Final del partido
El "Decano" goleó 3-0 a Talleres.
Clever Ferreira es expulsado en Atlético
94': el defensor se ganó la roja tras la revisión del VAR y deja al "Decano" con uno menos.
El VAR nuevamente entra en acción
91': Clever Ferreira llegó tarde ante un pase de Girotti.
Mansilla se convirtió en héroe
89': Depietri remató al arco tras un gran pase de Girotti, pero Mansilla estuvo más rápido de reflejos.
Acosta estuvo cerca del cuarto
88': el volante le pegó desde lejos ante la salida de Herrera, pero el arquero envió la pelota al córner con lo justo.
Doble cambio en Atlético
83': se retiran Díaz y Sánchez para los ingresos de Kevin López y Lisandro Cabrera.
Talleres se queda con uno menos
82': tras la revisión del VAR, Portilla recibió la tarjeta roja.
El VAR entra en acción
81': la tecnología analiza un posible codazo de Portilla a Guillermo Acosta.
Doble cambio en Atlético
72': se retiran Coronel y Godoy para los ingresos de Guillermo Acosta y Carlos Auzqui.
Fernández reventó el paránte
72': el defensor le pegó de media distancia y su remate fue devuelto por el paránte.
Bustos se perdió el descuento de Talleres
71': tras un resbalón de Clever Ferreira, Bustos quedó mano a mano frente a Mansilla, pero definió mal.
Cambio en Atlético
60': se retira Laméndola e ingresa en su lugar Ramiro Ruíz Rodríguez.
Doble cambio en Talleres
58': se retiran Rick y Sequeira, para los ingresos de Bustos y Botta.
Sánchez pone el tercero para el "Decano"
46': tras un gran desborde de Lamendóla, Sánchez en dos tiempos cabeceó y con una media chilena, marcó el tercero.
LLEGÓ EL TERCERO DEL DECANO Otro centro de Laméndola para que Adrián Sánchez termine metiéndo el 3 a 0 ante Talleres abajo del arco
Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/ugpPhhiu0s
Comenzó el segundo tiempo
Se disputan los últimos 45 minutos.
Cambio en Talleres
45': se retira Mosqueira e ingresa Galarza en su lugar.
Final del primer tiempo
El "Decano" vence a Talleres 2-0.
Amarilla para Laméndola
45': el delantero bajó a Fernández y vio la cartulina amarilla.
Ortíz y Portilla, amonestados
42': ambos futbolistas se ganaron la tarjeta amarilla tras un agarrón en el área del "Decano".
Sánchez estuvo cerca del tercero
38': tras un pase de Martínez, Adrián Sánchez cruzó el remate que se fue muy cerca del arco de Herrera.
Gol de Atlético
31': tras un pase de Damián Martínez, el lateral Miguel Brizuela remató al arco, que con ayuda de un desvío en Fernández, terminó en gol.
ATLÉTICO TUCUMÁN VOLVIÓ A GOLPEAR A LA T Miguel Brizuela remató y, tras un desvío, puso el 2 a 0 ante Talleres
Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/hxpOzHfbCP
Herrera es atendido en el suelo y Tevez da indicaciones
27': "Carlitos" aprovechó la atención médica al arquero para darle indicaciones a sus dirigidos.
Mosqueira intentó inquietar al "Decano"
24': el volante remató al arco, pero su disparo fue desviado al córner.
Tiro débil de Godoy
17': el volante enganchó afuera del área y probó los reflejos de Guido Herrera.
Gol del "Decano"
14': luego de un gran centro de Nicolás Laméndola, Leandro Díaz entró por el segundo palo y cabeceó para poner el 1 a 0.
UN LOCO SUELTO EN EL ÁREA DE TALLERES Tras una gran jugada y centro de Laméndola, Leandro Díaz ganó de arriba para el 1 a 0 de Atlético Tucumán
Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/XB21oldlAs
Mano de Brizuela y balón detenido para Talleres
9': tras un centro de Morais, la pelota se detuvo en la mano del defensor. Hay pelota parada para la "T".
Posición adelantada para el "Decano"
3': Mateo Coronel enganchó dentro del área, pero el árbitro cobró offside.
Ortíz gana por arriba
1': el defensor cabeceó sin dirección tras un córner a favor para el "Decano".
Comenzó el partido
Se disputan los primeros minutos del partido.
Así va Talleres
#— Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) August 23, 2025
Formación confirmada para jugar la #Fecha6 del #TorneoBetanoClausura205 vs #AtléticoTucumán.
#VamosTalleres #TorneoBetanoClausura pic.twitter.com/xYJzbd9f9S
"11" confirmado para el "Decano"
¡Así forma el Gigante del Norte esta noche!
Talleres de Córdoba
Talleres de Córdoba pic.twitter.com/y3bU2qcnPm
La "T" viene de igualar sin goles contra San Martín de San Juan
Así fue el último partido de Atlético Tucumán
Así es la lista de convocados por Carlos Tevez
| #Convocados por Carlos Tévez para jugar ante Atlético Tucumán por la #Fecha6 del #TorneoBetano Clausura 2025.
Mañana.
20:00 horas.
Estadio Monumental Presidente José Fierro.
Mañana.
20:00 horas.
Estadio Monumental Presidente José Fierro.
@TNTSportsAR
#VamosTalleres pic.twitter.com/InuGcMCoKE
Estos son los elegidos por Lucas Pusineri para el duelo de esta noche
#TorneoBetano Clausura 2025— Atlético Tucumán (@ATOficial) August 22, 2025
Los convocados por Lucas Pusineri para enfrentar a Talleres de Córdoba en el José Fierro.#VamosDecano pic.twitter.com/EtriMG71J0