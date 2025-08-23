Secciones
Deportes

Atlético Tucumán fue superior, goleó a Talleres por 3-0 y se prende en los puestos de arriba

FESTEJO. Sánchez celebra el tercero para el Decano. FESTEJO. Sánchez celebra el tercero para el "Decano". Foto de Osvaldo Ripoll/LA GACETA.

Leandro Díaz, Miguel Brizuela y Adrián Sánchez marcaron para el "Decano" en el José Fierro.

Hace 2 Hs
21:58 hs

Final del partido

El "Decano" goleó 3-0 a Talleres.

21:55 hs

Clever Ferreira es expulsado en Atlético

94': el defensor se ganó la roja tras la revisión del VAR y deja al "Decano" con uno menos.

21:53 hs

El VAR nuevamente entra en acción

91': Clever Ferreira llegó tarde ante un pase de Girotti. 

21:51 hs

Mansilla se convirtió en héroe

89': Depietri remató al arco tras un gran pase de Girotti, pero Mansilla estuvo más rápido de reflejos.

21:49 hs

Acosta estuvo cerca del cuarto

88': el volante le pegó desde lejos ante la salida de Herrera, pero el arquero envió la pelota al córner con lo justo.

21:45 hs

Doble cambio en Atlético

83': se retiran Díaz y Sánchez para los ingresos de Kevin López y Lisandro Cabrera. 

21:44 hs

Talleres se queda con uno menos

82': tras la revisión del VAR, Portilla recibió la tarjeta roja. 

21:43 hs

El VAR entra en acción

81': la tecnología analiza un posible codazo de Portilla a Guillermo Acosta.

21:34 hs

Doble cambio en Atlético

72': se retiran Coronel y Godoy para los ingresos de Guillermo Acosta y Carlos Auzqui.

21:34 hs

Fernández reventó el paránte

72': el defensor le pegó de media distancia y su remate fue devuelto por el paránte. 

21:33 hs

Bustos se perdió el descuento de Talleres

71': tras un resbalón de Clever Ferreira, Bustos quedó mano a mano frente a Mansilla, pero definió mal. 

21:22 hs

Cambio en Atlético

60': se retira Laméndola e ingresa en su lugar Ramiro Ruíz Rodríguez. 

21:20 hs

Doble cambio en Talleres

58': se retiran Rick y Sequeira, para los ingresos de Bustos y Botta.

21:13 hs

Sánchez pone el tercero para el "Decano"

46': tras un gran desborde de Lamendóla, Sánchez en dos tiempos cabeceó y con una media chilena, marcó el tercero. 

21:06 hs

Comenzó el segundo tiempo

Se disputan los últimos 45 minutos.

21:05 hs

Cambio en Talleres

45': se retira Mosqueira e ingresa Galarza en su lugar.

20:50 hs

Final del primer tiempo

El "Decano" vence a Talleres 2-0.

20:49 hs

Amarilla para Laméndola

45': el delantero bajó a Fernández y vio la cartulina amarilla.

20:45 hs

Ortíz y Portilla, amonestados

42': ambos futbolistas se ganaron la tarjeta amarilla tras un agarrón en el área del "Decano".

20:42 hs

Sánchez estuvo cerca del tercero

38': tras un pase de Martínez, Adrián Sánchez cruzó el remate que se fue muy cerca del arco de Herrera.

20:36 hs

Gol de Atlético

31': tras un pase de Damián Martínez, el lateral Miguel Brizuela remató al arco, que con ayuda de un desvío en Fernández, terminó en gol. 

20:30 hs

Herrera es atendido en el suelo y Tevez da indicaciones

27': "Carlitos" aprovechó la atención médica al arquero para darle indicaciones a sus dirigidos. 

20:27 hs

Mosqueira intentó inquietar al "Decano"

24': el volante remató al arco, pero su disparo fue desviado al córner.

20:21 hs

Tiro débil de Godoy

17': el volante enganchó afuera del área y probó los reflejos de Guido Herrera.

20:17 hs

Gol del "Decano"

14': luego de un gran centro de Nicolás Laméndola, Leandro Díaz entró por el segundo palo y cabeceó para poner el 1 a 0.

20:12 hs

Mano de Brizuela y balón detenido para Talleres

9': tras un centro de Morais, la pelota se detuvo en la mano del defensor. Hay pelota parada para la "T".

20:06 hs

Posición adelantada para el "Decano"

3': Mateo Coronel enganchó dentro del área, pero el árbitro cobró offside. 

20:04 hs

Ortíz gana por arriba

1': el defensor cabeceó sin dirección tras un córner a favor para el "Decano".

20:03 hs

Comenzó el partido

Se disputan los primeros minutos del partido.

19:51 hs

Así va Talleres

19:50 hs

"11" confirmado para el "Decano"

18:34 hs

La "T" viene de igualar sin goles contra San Martín de San Juan

18:34 hs

Así fue el último partido de Atlético Tucumán

18:31 hs

Así es la lista de convocados por Carlos Tevez

18:30 hs

Estos son los elegidos por Lucas Pusineri para el duelo de esta noche

Lo que tenés que saber

El equipo de Lucas Pusineri viene de igualar 2-2 contra Sarmiento, manteniéndose invicto en casa, mientras que Talleres llega tras empatar 0-0 con San Martín (SJ) y persiste su falta de contundencia ofensiva.

Temas Club Atlético IndependienteClub Atlético Talleres de CórdobaSan MartínLucas PusineriClub Atlético TucumánAtléticoTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Jaldo: Podemos cambiar y elegir qué modelo de Argentina y qué modelo de Tucumán queremos

Jaldo: "Podemos cambiar y elegir qué modelo de Argentina y qué modelo de Tucumán queremos"

Números de éxito: el programa sorpresa de Mario Pergolini que registró un rating inesperado

Números de éxito: el programa "sorpresa" de Mario Pergolini que registró un rating inesperado

Así está el Indio Solari hoy: la imagen que ilusiona a sus seguidores en Instagram

Así está el Indio Solari hoy: la imagen que ilusiona a sus seguidores en Instagram

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Tucumán y 10 provincias más se encuentran bajo alerta amarilla por vientos y tormentas severas

Tucumán y 10 provincias más se encuentran bajo alerta amarilla por vientos y tormentas severas

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas

Comentarios