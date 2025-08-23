Secciones
Deportes

Los Pumas hacen historia de local y le ganan a los All Blacks

Los Pumas hacen historia de local y le ganan a los All Blacks

El seleccionado argentino derrotó a los neozelandeses en Vélez por el Rugby Championship, en el partido de despedida de Nahuel Tetaz Chaparro.

Hace 1 Hs
19:53 hs

Con la ilusión intacta

Santiago Carreras anota el 29 a 20 a favor de los argentinos 

19:47 hs

Descuentan los All Blacks

Samisoni Taukei’aho anota y Damien McKenzie acierta a los palos. El partido queda 26 a 20 

19:36 hs

Try y conversión

El tucumano Gonzalo García anota su primer try. Carreras convierte y Los Pumas duplican en puntos a su rival: ganan 26-13.

19:32 hs

Sueñan Los Pumas

Santiago Carreras anota y el partido va 19 a 13 

19:28 hs

Los Pumas van arriba

Por un penal del cordobés Santiago Carreras, el partido va 16 a 13

19:25 hs

Jugará sus últimos minutos

Tetaz Chaparro anunció que se retirará tras este encuentro. Ingresa al equipo argentino 

18:52 hs

Los Pumas igualan a los All Blacks

18:50 hs

Los Pumas mas cerca

Mateo Carreras anotó el 11 a 13

18:49 hs

Tarjeta amarrilla para Will Jordan

18:41 hs

El equipo oceánico anota nuevamente

Fletcher Newell consigue el try y anota el 13 a 6

18:35 hs

Los neozelandeses anotan

Proctor apoya en el in-goal y partido va 6 - 8 

18:31 hs

Los locales suman en el marcador

Mallía acierta el penal 

18:30 hs

Cambios

A los 13 minutos entra Carreras por Albornoz que sale  lesionado

18:27 hs

Igualaron los All Blacks

Con un penal por offside, los All Blacks igualan por 3-3.

18:18 hs

Los Pumas abren el marcador

Tomás Albornoz acierta el primer penal 

18:13 hs

Empezó el partido

18:04 hs

Con entradas agotadas Los Pumas buscarán hacer historia

18:02 hs

Salen Los Pumas a la cancha

18:00 hs

Un All Blacks centenario

Codie Taylor alcanzará hoy el centenar de presentaciones con los All Blacks. Su historia tiene raíces profundas: es tataranieto de Walter Pringle, uno de los pioneros del seleccionado neozelandés, que vistió la camiseta negra por primera vez en 1893.

En su recorrido con Nueva Zelanda, el hooker se cruzó con Julián Montoya más que con cualquier otro adversario. Con el choque de esta tarde, ambos sumarán 17 partidos compartiendo la cancha en esa posición clave.

Un All Blacks centenario
17:55 hs

Hito histórico

En el estadio de Vélez, el hooker Codie Taylor alcanzará un hito histórico: será el decimocuarto neozelandés en llegar a los 100 tests con los All Blacks, mientras que Simon Parker tendrá su debut absoluto con la camiseta del seleccionado.

16:48 hs

Cuentas pendientes

Los Pumas irán esta tarde por una cuenta pendiente: vencer por primera vez a los All Blacks en territorio argentino. El seleccionado nacional consiguió tres triunfos históricos ante los neozelandeses —en Australia en 2020 y en Nueva Zelanda en 2022 y 2024—, pero nunca logró hacerlo como local. El estadio José Amalfitani será el escenario donde el equipo de Felipe Contepomi intentará romper esa barrera y sumar un nuevo capítulo a la rivalidad con los hombres de negro.

Lo que tenés que saber

El duelo entre Los Pumas y los All Blacks de este sábado en Vélez (18.10, por ESPN y Disney+) tendrá un sabor especial. No solo corresponde a la segunda fecha del Rugby Championship, luego de la caída argentina en Córdoba por 41-24, sino que también marcará la despedida de Nahuel Tetaz Chaparro del seleccionado. Una vez que suene el pitazo final, ambos equipos recién volverán a cruzarse en 2027, mientras que el conjunto dirigido por Felipe Contepomi no tendrá más presentaciones en suelo argentino hasta 2026, pese a cerrar este certamen en condición de local. 

Temas Nueva ZelandaLos PumasAll BlacksFelipe ContepomiRugby ChampionshipArgentinaEstadio José Amalfitani
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Bloquearon a Magis TV para siempre: ¿qué alternativas existen para ver películas gratis?

Bloquearon a Magis TV para siempre: ¿qué alternativas existen para ver películas gratis?

Jaldo: Podemos cambiar y elegir qué modelo de Argentina y qué modelo de Tucumán queremos

Jaldo: "Podemos cambiar y elegir qué modelo de Argentina y qué modelo de Tucumán queremos"

Números de éxito: el programa sorpresa de Mario Pergolini que registró un rating inesperado

Números de éxito: el programa "sorpresa" de Mario Pergolini que registró un rating inesperado

Así está el Indio Solari hoy: la imagen que ilusiona a sus seguidores en Instagram

Así está el Indio Solari hoy: la imagen que ilusiona a sus seguidores en Instagram

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas

Comentarios