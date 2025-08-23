Los Pumas hacen historia de local y le ganan a los All Blacks

18:00 hs

Un All Blacks centenario

Codie Taylor alcanzará hoy el centenar de presentaciones con los All Blacks. Su historia tiene raíces profundas: es tataranieto de Walter Pringle, uno de los pioneros del seleccionado neozelandés, que vistió la camiseta negra por primera vez en 1893.

En su recorrido con Nueva Zelanda, el hooker se cruzó con Julián Montoya más que con cualquier otro adversario. Con el choque de esta tarde, ambos sumarán 17 partidos compartiendo la cancha en esa posición clave.