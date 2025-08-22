Alex Kentucky, el DJ canario referente del deep house, fue encontrado sin vida en Ibiza

La música electrónica española y europea está de luto tras la repentina muerte de Alex Kentucky, uno de los DJs más influyentes del deep house. El artista, nacido en Tenerife y afincado en Ibiza, fue hallado sin vida en su residencia de la isla, generando una fuerte conmoción entre colegas, seguidores y profesionales del sector. Las causas del fallecimiento todavía están bajo investigación.