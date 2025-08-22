Secciones
Alex Kentucky, el DJ canario referente del deep house, fue encontrado sin vida en Ibiza

El reconocido artista, premiado como Mejor DJ Nacional y figura clave de la electrónica europea, falleció en su residencia. Las causas de su muerte aún se investigan.

Hace 1 Hs

La música electrónica española y europea está de luto tras la repentina muerte de Alex Kentucky, uno de los DJs más influyentes del deep house. El artista, nacido en Tenerife y afincado en Ibiza, fue hallado sin vida en su residencia de la isla, generando una fuerte conmoción entre colegas, seguidores y profesionales del sector. Las causas del fallecimiento todavía están bajo investigación.

Un referente en la escena electrónica de Ibiza

Alex Kentucky se consolidó como una de las figuras más queridas de la cultura clubbing en Europa. Su nombre estuvo siempre ligado a la isla de Ibiza, donde dejó huella en cabinas míticas como Privilege, Space y Nassau Beach Club.

Además de su trayectoria como DJ, fue fundador del sello Adult Music Records y colaborador habitual de Ibiza Global Radio, donde llevó su visión musical a miles de oyentes en todo el mundo.

Reconocimientos y estilo inconfundible

Kentucky fue galardonado como Mejor DJ Nacional y Mejor DJ Deep House, premios que reconocieron su capacidad para transformar cada sesión en una experiencia sensorial única. Desde sus inicios como coleccionista de vinilos hasta su consagración internacional, su carrera fue un testimonio de talento, autenticidad y pasión por la música.

La noticia de su fallecimiento se suma a una serie de pérdidas recientes que han sacudido la escena ibicenca, incluida la muerte del DJ local Godzi este mismo verano.

Hoy, artistas, promotores y amantes de la música electrónica despiden a Alex Kentucky, un creador que con su estilo y su energía marcó a varias generaciones de clubbers y consolidó a Ibiza como epicentro mundial del deep house.

