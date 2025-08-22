Secciones
España

Starbucks abre en el Bernabéu su tienda más grande en España: un espacio único con mixología, café premium y cultura

La compañía inaugura su primera ‘flagship’ en el país y la segunda del mundo. Con 900 metros cuadrados, ofrece experiencias exclusivas que no existen en ninguna otra tienda de la marca.

Starbucks abre en el Bernabéu su tienda más grande en España: un espacio único con mixología, café premium y cultura
Hace 2 Hs

Starbucks ha dado un paso histórico en España con la apertura de Starbucks Bernabéu, su primera tienda insignia en el país y la segunda del mundo, tras la de Roma. Ubicada en el renovado estadio Santiago Bernabéu, este nuevo espacio se convierte en un escaparate internacional de la marca y en el primer establecimiento de Starbucks dentro de un estadio de fútbol en Europa.

Con 900 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y vistas privilegiadas al campo del Real Madrid, se trata del local más grande de Starbucks en España y el número 222 en la Península Ibérica. Bajo el lema “Pasión por el café, pasión por Madrid”, el nuevo espacio integra conceptos únicos de la marca, convirtiéndose en un destino gastronómico y cultural en la capital.

Una experiencia premium

En la planta superior, el Mixato Bar ofrece un concepto innovador de mixología en el que expertos ‘coffee masters’ elaboran cócteles y bebidas creativas con base de café, además de propuestas gastronómicas más elaboradas.

El espacio está inspirado en las Starbucks Reserve Roasteries, la línea más exclusiva de la compañía, con solo seis sedes en el mundo (Seattle, Shanghai, Milán, Nueva York, Tokio y Chicago). Así, en Starbucks Bernabéu los clientes podrán disfrutar de cafés Starbucks Reserve y productos que no se encuentran en ningún otro establecimiento de España.

Un proyecto estratégico para la marca

Para Starbucks, esta apertura representa un hito clave. “Estar en el Bernabéu supone para la marca la máxima expresión que podemos alcanzar. Es una tienda que busca la excelencia en cada detalle, con el mejor equipo humano, nuestros cafés y el nuevo concepto de Mixato Bar”, explicó Fernando Albarán, director de marketing de Starbucks.

La compañía, que desembarcó en España hace más de 20 años y opera bajo la gestión de Alsea desde 2018, suma ya más de 200 locales en 48 ciudades, emplea a cerca de 2.800 personas en Iberia y alcanzó en los últimos años cifras récord de ventas, con 281 millones de euros.

Para esta apertura, Starbucks ha incorporado a 65 nuevos especialistas en café, reforzando su apuesta por el talento y la experiencia del cliente.

Cultura y gastronomía en el corazón del Bernabéu

El nuevo Starbucks no solo es un espacio para el café, sino también un punto de encuentro cultural. La tienda acogerá eventos exclusivos, actividades personalizadas y propuestas artísticas para acercar la marca a la comunidad y dar visibilidad a creadores españoles mediante formatos innovadores.

Con esta propuesta, Starbucks se integra en la nueva vida urbana del Bernabéu, que ya se ha consolidado como un hub gastronómico en Madrid, con espacios como Plaza Mahou (microcervecería de Mahou San Miguel), Puerta 57 del Grupo La Máquina, Arzábal Bernabéu del Grupo Arzábal y KO by 99 Sushi Bar del Grupo Bambú.

Con esta apertura, Starbucks refuerza su papel como referente en innovación, cultura y gastronomía en España. La nueva tienda insignia no solo representa la mayor apuesta de la marca en el país, sino que también consolida al Santiago Bernabéu como un escenario único donde deporte, ocio y alta gastronomía conviven para transformar la experiencia de los aficionados y visitantes.

Temas EspañaBarcelonaEl PaísAC MilanTokioSantiago Bernabéu
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Alex Kentucky, el DJ canario referente del deep house, fue encontrado sin vida en Ibiza
1

Alex Kentucky, el DJ canario referente del deep house, fue encontrado sin vida en Ibiza

Starbucks abre en el Bernabéu su tienda más grande en España: un espacio único con mixología, café premium y cultura
2

Starbucks abre en el Bernabéu su tienda más grande en España: un espacio único con mixología, café premium y cultura

Así es la pequeña Mónaco de Almería: lujo, playas y un puerto deportivo único en Andalucía
3

Así es la "pequeña Mónaco" de Almería: lujo, playas y un puerto deportivo único en Andalucía

Este es uno de los pueblos más bonitos de España y hay que visitarlo al menos una vez en la vida
4

Este es uno de los pueblos más bonitos de España y hay que visitarlo al menos una vez en la vida

Más Noticias
Alex Kentucky, el DJ canario referente del deep house, fue encontrado sin vida en Ibiza

Alex Kentucky, el DJ canario referente del deep house, fue encontrado sin vida en Ibiza

Así es la pequeña Mónaco de Almería: lujo, playas y un puerto deportivo único en Andalucía

Así es la "pequeña Mónaco" de Almería: lujo, playas y un puerto deportivo único en Andalucía

Este es uno de los pueblos más bonitos de España y hay que visitarlo al menos una vez en la vida

Este es uno de los pueblos más bonitos de España y hay que visitarlo al menos una vez en la vida

Precio de la vivienda en España 2025: ¿superará los 1.900 euros por metro cuadrado?

Precio de la vivienda en España 2025: ¿superará los 1.900 euros por metro cuadrado?

Amaral acepta las disculpas de Bunbury y denuncia las “historias inventadas” en redes sociales

Amaral acepta las disculpas de Bunbury y denuncia las “historias inventadas” en redes sociales

España pierde atractivo entre los turistas británicos, según un estudio

España pierde atractivo entre los turistas británicos, según un estudio

Estas son las 10 calles más caras de España para comprar vivienda en 2025

Estas son las 10 calles más caras de España para comprar vivienda en 2025

La rotonda más grande de Europa está en España: se ve desde el espacio y hasta confunde al GPS

La rotonda más grande de Europa está en España: se ve desde el espacio y hasta confunde al GPS

Comentarios