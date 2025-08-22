Starbucks abre en el Bernabéu su tienda más grande en España: un espacio único con mixología, café premium y cultura

Starbucks ha dado un paso histórico en España con la apertura de Starbucks Bernabéu, su primera tienda insignia en el país y la segunda del mundo, tras la de Roma. Ubicada en el renovado estadio Santiago Bernabéu, este nuevo espacio se convierte en un escaparate internacional de la marca y en el primer establecimiento de Starbucks dentro de un estadio de fútbol en Europa.