Starbucks abre en el Bernabéu su tienda más grande en España: un espacio único con mixología, café premium y cultura

Starbucks ha dado un paso histórico en España con la apertura de Starbucks Bernabéu, su primera tienda insignia en el país y la segunda del mundo, tras la de Roma. Ubicada en el renovado estadio Santiago Bernabéu, este nuevo espacio se convierte en un escaparate internacional de la marca y en el primer establecimiento de Starbucks dentro de un estadio de fútbol en Europa.
Con 900 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y vistas privilegiadas al campo del Real Madrid, se trata del local más grande de Starbucks en España y el número 222 en la Península Ibérica. Bajo el lema “Pasión por el café, pasión por Madrid”, el nuevo espacio integra conceptos únicos de la marca, convirtiéndose en un destino gastronómico y cultural en la capital.
Una experiencia premium
En la planta superior, el Mixato Bar ofrece un concepto innovador de mixología en el que expertos ‘coffee masters’ elaboran cócteles y bebidas creativas con base de café, además de propuestas gastronómicas más elaboradas.
El espacio está inspirado en las Starbucks Reserve Roasteries, la línea más exclusiva de la compañía, con solo seis sedes en el mundo (Seattle, Shanghai, Milán, Nueva York, Tokio y Chicago). Así, en Starbucks Bernabéu los clientes podrán disfrutar de cafés Starbucks Reserve y productos que no se encuentran en ningún otro establecimiento de España.
Un proyecto estratégico para la marca
Para Starbucks, esta apertura representa un hito clave. “Estar en el Bernabéu supone para la marca la máxima expresión que podemos alcanzar. Es una tienda que busca la excelencia en cada detalle, con el mejor equipo humano, nuestros cafés y el nuevo concepto de Mixato Bar”, explicó Fernando Albarán, director de marketing de Starbucks.
La compañía, que desembarcó en España hace más de 20 años y opera bajo la gestión de Alsea desde 2018, suma ya más de 200 locales en 48 ciudades, emplea a cerca de 2.800 personas en Iberia y alcanzó en los últimos años cifras récord de ventas, con 281 millones de euros.
Para esta apertura, Starbucks ha incorporado a 65 nuevos especialistas en café, reforzando su apuesta por el talento y la experiencia del cliente.
Cultura y gastronomía en el corazón del Bernabéu
El nuevo Starbucks no solo es un espacio para el café, sino también un punto de encuentro cultural. La tienda acogerá eventos exclusivos, actividades personalizadas y propuestas artísticas para acercar la marca a la comunidad y dar visibilidad a creadores españoles mediante formatos innovadores.
Con esta propuesta, Starbucks se integra en la nueva vida urbana del Bernabéu, que ya se ha consolidado como un hub gastronómico en Madrid, con espacios como Plaza Mahou (microcervecería de Mahou San Miguel), Puerta 57 del Grupo La Máquina, Arzábal Bernabéu del Grupo Arzábal y KO by 99 Sushi Bar del Grupo Bambú.
Con esta apertura, Starbucks refuerza su papel como referente en innovación, cultura y gastronomía en España. La nueva tienda insignia no solo representa la mayor apuesta de la marca en el país, sino que también consolida al Santiago Bernabéu como un escenario único donde deporte, ocio y alta gastronomía conviven para transformar la experiencia de los aficionados y visitantes.