El santuario modernista cerca de Barcelona que parece una mini Sagrada Família

A solo una hora de Barcelona, en Montferri, se encuentra una joya arquitectónica poco conocida que muchos comparan con la Sagrada Família. No porque sea obra de Gaudí, sino por su estética modernista, fruto del talento de Josep Maria Jujol, estrecho colaborador del arquitecto. Popularmente, algunos lo llaman la “pequeña Sagrada Família”, en parte por su tiempo de construcción de casi un siglo.