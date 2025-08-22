El Servicio Andaluz de Empleo busca cubrir 868 puestos en distintos sectores

Una oportunidad para acceder al mercado laboral

Con casi 900 puestos disponibles, el SAE se posiciona como una de las principales vías para acceder al mercado laboral en Andalucía. Desde trabajos en el sector primario hasta perfiles especializados en tecnología y gestión digital, las ofertas buscan dar salida a la diversidad de perfiles de los demandantes de empleo en la comunidad.