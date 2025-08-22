Secciones
El Servicio Andaluz de Empleo busca cubrir 868 puestos en distintos sectores

Desde trabajos en el sector primario hasta perfiles especializados en tecnología y gestión digital, las ofertas buscan dar salida a la diversidad de perfiles de los demandantes de empleo en la comunidad.

Hace 1 Hs

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) mantiene abiertas 460 ofertas de trabajo activas que suman un total de 868 vacantes disponibles en diferentes sectores y provincias de Andalucía.

Estas oportunidades incluyen tanto puestos individuales como ofertas con varias vacantes en la misma convocatoria, lo que amplía las opciones para quienes buscan empleo en la comunidad.

Ofertas de empleo destacadas del SAE

Entre las ofertas más recientes, el SAE publica oportunidades con salarios que oscilan entre los 1.300 y los 1.700 euros mensuales. Algunos ejemplos son:

2 trabajadores agrícolas en Jerez de la Frontera – 1.382 €/mes.

2 señalistas de carretera en Chiclana – 1.500 €/mes.

3 formadores en competencias digitales en Aljaraque – 1.688 €/mes.

Instaladores de sistemas de climatización en Alcalá de Guadaíra.

Auxiliar administrativo en Marbella.

Médico en Carmona.

Recepcionista en Sevilla.

Personal de apoyo a la inserción laboral en Córdoba.

Ecommerce Key Account Manager con francés en Granada.

Fontanero en Cantoria (Almería).

Cómo inscribirse en las ofertas del SAE

Todas las vacantes están disponibles en la web oficial del Servicio Andaluz de Empleo: saempleo.es, dentro del apartado “Ofertas de empleo”.

Para poder optar a los puestos es necesario:

Estar dado de alta en el SAE como demandante de empleo.

Rellenar el currículum en la oficina de empleo correspondiente.

Consultar las vacantes actualizadas e inscribirse en las que se ajusten al perfil.

Sectores con más demanda de empleo en Andalucía

El SAE concentra actualmente ofertas en:

Agricultura y construcción (peones, señalistas de carretera, fontaneros).

Sanidad (médicos, personal de apoyo).

Administración y servicios (recepcionistas, auxiliares administrativos).

Formación y digitalización (profesores y formadores en competencias digitales).

Comercio y gestión online (puestos en ecommerce y atención a clientes).

Una oportunidad para acceder al mercado laboral

Con casi 900 puestos disponibles, el SAE se posiciona como una de las principales vías para acceder al mercado laboral en Andalucía. Desde trabajos en el sector primario hasta perfiles especializados en tecnología y gestión digital, las ofertas buscan dar salida a la diversidad de perfiles de los demandantes de empleo en la comunidad.

