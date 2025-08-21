Barcelona: vandalizan una heladería argentina, tras un boicot por no atender en catalán: “Este local es nuestro enemigo”

La heladería artesanal DellaOstia, ubicada en el barrio de Gràcia (Barcelona), fue objeto de ataques vandálicos tras una campaña de boicot iniciada en redes sociales. El conflicto comenzó con una denuncia por discriminación lingüística en Cataluña, que derivó en pintadas, carteles y una avalancha de reseñas negativas contra el negocio fundado por un emprendedor argentino.
El origen de la polémica: una discusión por el catalán
El incidente ocurrió el domingo 17 de agosto durante la Festa Major de Gràcia. Núria, pareja del concejal de Esquerra Republicana (ERC) Guillem Roma, aseguró que al pedir un helado en catalán tuvo un enfrentamiento con un trabajador del local.
Según Roma, a su pareja se le respondió recordando que “Cataluña está en el Reino de España”, algo que interpretó como un gesto de hostilidad hacia el catalán. El edil denunció el hecho en la red social X (antes Twitter) y llamó públicamente al boicot contra la heladería DellaOstia.
El concejal anunció además que presentará una denuncia formal ante el Departamento de Política Lingüística de la Generalitat.
Boicot en redes sociales y vandalismo en el local
La publicación de Roma se viralizó en cuestión de horas y generó una ola de reacciones. Figuras vinculadas al independentismo, como Antonio Baños y el fotoperiodista Jordi Borràs, se sumaron a la campaña de boicot. Borràs llegó a calificar al negocio de “supremacistas españoles” y pidió que “cierren pronto”.
El perfil de la heladería en Google Maps fue atacado con cientos de reseñas negativas, lo que redujo su valoración a 2,7 estrellas. Al día siguiente, la fachada del local amaneció con pintadas como “Feixistes de merda” y carteles contra el turismo y la falta de respeto al catalán.
DellaOstia: de ejemplo emprendedor a centro de la polémica
Fundada en 2022 por el argentino Leandro Rincón, la heladería se destacó rápidamente por sus 30 sabores artesanales elaborados con productos naturales. Con una inversión inicial de 150.000 euros, logró alcanzar beneficios de 250.000 euros en su primer año y se ganó un lugar de prestigio en la gastronomía del barrio.
Sin embargo, ya había recibido críticas relacionadas con la lengua en plataformas digitales. En algunos casos, las respuestas del propio local fueron interpretadas como poco conciliadoras, lo que alimentó el descontento previo.
El futuro de la heladería tras el boicot
Pese al conflicto, la heladería reabrió con normalidad y continúa promocionando actividades y ofertas vinculadas a su tercer aniversario. Hasta el momento, no ha emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido.
El caso ha reavivado el debate sobre la convivencia lingüística en Cataluña, dividiendo opiniones entre quienes denuncian una discriminación al catalán y quienes creen que se trató de un malentendido amplificado por la política y las redes sociales.