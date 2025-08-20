El Parador de lujo en Castilla-La Mancha donde alojarte por menos de 100 euros la noche

Gastronomía manchega en un entorno natural único

El restaurante Azafrán es uno de los mayores atractivos del Parador, con una carta que recupera platos típicos de La Mancha, como las migas del pastor, la paletilla de lechal, el pisto manchego o el bacalao al tiznao, preparados con un toque contemporáneo. Todo ello se disfruta en un entorno privilegiado, rodeado de tres espacios naturales de gran valor: el Parque Nacional de Cabañeros, las Lagunas de Ruidera y las Tablas de Daimiel, auténticos paraísos para los amantes de la biodiversidad.