El Parador de lujo en Castilla-La Mancha donde alojarte por menos de 100 euros la noche

Viajar en agosto suele ser sinónimo de precios elevados, pero este verano hay una excepción que conquista a quienes buscan una escapada diferente: el Parador de Manzanares, en Ciudad Real. Un alojamiento histórico de estilo castellano que combina tradición, confort y naturaleza, y donde este mes de agosto es posible alojarse desde 99 euros la noche.
Este Parador no solo destaca por su arquitectura tradicional y sus amplias instalaciones —como piscina de temporada, jardines, área infantil y salones para el descanso—, sino también por su enfoque pet friendly, ya que admite mascotas. Además, ofrece garaje, servicio de habitaciones, lavandería, recarga para coches eléctricos y alquiler de bicicletas para los amantes del cicloturismo.
Gastronomía manchega en un entorno natural único
El restaurante Azafrán es uno de los mayores atractivos del Parador, con una carta que recupera platos típicos de La Mancha, como las migas del pastor, la paletilla de lechal, el pisto manchego o el bacalao al tiznao, preparados con un toque contemporáneo. Todo ello se disfruta en un entorno privilegiado, rodeado de tres espacios naturales de gran valor: el Parque Nacional de Cabañeros, las Lagunas de Ruidera y las Tablas de Daimiel, auténticos paraísos para los amantes de la biodiversidad.
Precios irresistibles en agosto
Durante este mes, el calendario de reservas muestra tarifas realmente competitivas: el 21 de agosto se puede reservar desde 99 euros la noche, mientras que el resto de fechas oscilan entre los 104 y 134 euros, muy por debajo de la media de otros destinos similares.
Con esta combinación de tradición, naturaleza, gastronomía y precio ajustado, el Parador de Manzanares se consolida como una de las mejores opciones para quienes buscan un plan diferente en plena llanura manchega: lujo accesible, descanso asegurado y experiencias memorables.