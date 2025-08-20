Eurovisión 2026: se conoció cuál será la sede de la histórica 70ª edición del festival

Eurovisión: siete décadas de historia musical

Desde su primera edición en 1956, Eurovisión se ha consolidado como el espectáculo musical televisado más grande del planeta, capaz de reunir a decenas de países y millones de espectadores en torno a la música. Con momentos icónicos como la victoria de Udo Jürgens con Merci, Chérie en 1967 o el triunfo de Conchita Wurst en 2014 con Rise Like a Phoenix, Austria ha jugado un papel importante en su historia.