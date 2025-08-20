Eurovisión 2026: se conoció cuál será la sede de la histórica 70ª edición del festival

El Festival de Eurovisión celebrará sus 70 años de historia en un escenario cargado de simbolismo: Viena. La ciudad austríaca, reconocida mundialmente por su tradición musical, volverá a acoger el certamen europeo de la canción en mayo de 2026, más de una década después de su última edición en suelo austriaco.
La Unión Europea de Radiodifusión (UER) y la cadena pública austríaca ORF confirmaron oficialmente que será la capital de Austria la anfitriona de esta edición especial. El lema elegido, “Unidos por la música”, marcará un festival que promete ser una celebración inolvidable para millones de espectadores en todo el mundo.
Fechas oficiales de Eurovisión 2026 en Viena
El certamen se desarrollará en tres galas en el Wiener Stadthalle, el mismo recinto que acogió Eurovisión en 2015 con motivo de su 60º aniversario:
- Primera semifinal: martes, 12 de mayo de 2026.
- Segunda semifinal: jueves, 14 de mayo de 2026.
- Gran final: sábado, 16 de mayo de 2026.
Un regreso histórico a Austria
Austria ganó su pase para organizar la edición de 2026 tras la victoria de JJ y su tema Wasted Love en el último festival, poniendo fin a una sequía de triunfos que se prolongaba desde hacía una década. Con este logro, Viena se convierte por tercera vez en la historia en sede del certamen, tras las ediciones de 1967 y 2015.
En palabras de Martin Green, director de Eurovisión: “La reputación de Viena como una de las ciudades más musicales del mundo y su ubicación en el corazón de Europa la convierten en la sede perfecta para la 70ª edición del festival”.
Green también destacó que el Stadthalle será de nuevo el escenario ideal: “Estamos deseando dar la bienvenida a delegaciones, artistas y fans en mayo, cuando el mayor evento musical en vivo del mundo celebre 70 gloriosos años”.
Eurovisión: siete décadas de historia musical
Desde su primera edición en 1956, Eurovisión se ha consolidado como el espectáculo musical televisado más grande del planeta, capaz de reunir a decenas de países y millones de espectadores en torno a la música. Con momentos icónicos como la victoria de Udo Jürgens con Merci, Chérie en 1967 o el triunfo de Conchita Wurst en 2014 con Rise Like a Phoenix, Austria ha jugado un papel importante en su historia.
La 70ª edición en Viena promete ser una celebración única, con una puesta en escena espectacular y la participación de artistas de toda Europa que rendirán homenaje a siete décadas de música, diversidad y unión.