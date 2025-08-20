Este increíble pueblo de Soria tiene 14 habitantes, un castillo, dos iglesias y un puente medieval

Un viaje al pasado entre calles empedradas

Recorrer Caracena es adentrarse en un auténtico viaje en el tiempo. Su Plaza Mayor, rodeada de casas de piedra, alberga el Rollo de Caracena, de estilo barroco, y la antigua cárcel, un edificio cuadrado que todavía se conserva. Desde aquí, las calles empinadas conducen hacia un conjunto monumental que convierte al pueblo en uno de los más especiales de Soria.