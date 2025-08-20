Secciones
España

Este increíble pueblo de Soria tiene 14 habitantes, un castillo, dos iglesias y un puente medieval

Casi desconocido para el turismo masivo, este lugar conserva un impresionante patrimonio medieval.

Este increíble pueblo de Soria tiene 14 habitantes, un castillo, dos iglesias y un puente medieval FOTO/TURISMO CASTILLA Y LEÓN
Hace 2 Hs

En la provincia de Soria, donde los pueblos parecen detener el tiempo, se encuentra Caracena, una localidad que sorprende por su riqueza monumental a pesar de contar con apenas 14 habitantes. Este destino rural es una joya escondida que combina historia, arquitectura y paisajes únicos, ideal para una escapada diferente en cualquier época del año.

Un viaje al pasado entre calles empedradas

Recorrer Caracena es adentrarse en un auténtico viaje en el tiempo. Su Plaza Mayor, rodeada de casas de piedra, alberga el Rollo de Caracena, de estilo barroco, y la antigua cárcel, un edificio cuadrado que todavía se conserva. Desde aquí, las calles empinadas conducen hacia un conjunto monumental que convierte al pueblo en uno de los más especiales de Soria.

Iglesias románicas que son joyas del patrimonio

Resulta sorprendente que en un lugar tan pequeño se conserven dos iglesias románicas de gran valor histórico:

Este increíble pueblo de Soria tiene 14 habitantes, un castillo, dos iglesias y un puente medieval

- San Pedro Apóstol, declarada Monumento Histórico Artístico Nacional, con aspecto fortificado y una galería porticada considerada uno de los mejores ejemplos del románico soriano. Sus capiteles, inspirados en el claustro de Santo Domingo de Silos, son una obra de arte en sí mismos.

- Santa María de la Asunción, otro templo medieval románico que completa la riqueza patrimonial de este pueblo soriano.

El imponente castillo de Caracena

La gran joya del municipio es su castillo medieval, situado en lo alto de un cerro. Su origen se remonta a los siglos X y XI, probablemente de influencia árabe, aunque alcanzó protagonismo en el siglo XV durante los enfrentamientos entre los Reyes Católicos y el señor de la villa, Juan de Tovar.

El recinto combina elementos musulmanes y cristianos, y está compuesto por dos murallas defensivas. Aunque se encuentra en semi-ruinas, conserva un porte imponente y regala unas vistas espectaculares del entorno natural.

Este increíble pueblo de Soria tiene 14 habitantes, un castillo, dos iglesias y un puente medieval

Más patrimonio en las afueras

Caracena guarda aún más sorpresas en sus alrededores. Destacan el Puente Cantos, un puente medieval de origen románico sobre el río Caracena, y la Ermita de Nuestra Señora del Monte, donde cada tercer domingo de junio se celebra una popular romería.

Caracena, un tesoro por descubrir en Soria

Este diminuto pueblo soriano demuestra que los grandes patrimonios no siempre se encuentran en los destinos turísticos más conocidos. Caracena es perfecto para quienes buscan turismo rural, historia medieval y desconexión en plena naturaleza, convirtiéndose en uno de los rincones más especiales de Castilla y León.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Shakira y Piqué venden una de sus casas en Barcelona: cuántos millones de euros recibieron
1

Shakira y Piqué venden una de sus casas en Barcelona: cuántos millones de euros recibieron

Alivio térmico en España: una DANA rompe la ola de calor con tormentas y temperaturas inusualmente bajas
2

Alivio térmico en España: una DANA rompe la ola de calor con tormentas y temperaturas inusualmente bajas

Este increíble pueblo de Soria tiene 14 habitantes, un castillo, dos iglesias y un puente medieval
3

Este increíble pueblo de Soria tiene 14 habitantes, un castillo, dos iglesias y un puente medieval

Alemania ofrece más de 100.000 empleos a españoles con sueldos de hasta 3.000 euros y sin estudios universitarios
4

Alemania ofrece más de 100.000 empleos a españoles con sueldos de hasta 3.000 euros y sin estudios universitarios

Eurovisión 2026: se conoció cuál será la sede de la histórica 70ª edición del festival
5

Eurovisión 2026: se conoció cuál será la sede de la histórica 70ª edición del festival

Más Noticias
Shakira y Piqué venden una de sus casas en Barcelona: cuántos millones de euros recibieron

Shakira y Piqué venden una de sus casas en Barcelona: cuántos millones de euros recibieron

Alivio térmico en España: una DANA rompe la ola de calor con tormentas y temperaturas inusualmente bajas

Alivio térmico en España: una DANA rompe la ola de calor con tormentas y temperaturas inusualmente bajas

Alemania ofrece más de 100.000 empleos a españoles con sueldos de hasta 3.000 euros y sin estudios universitarios

Alemania ofrece más de 100.000 empleos a españoles con sueldos de hasta 3.000 euros y sin estudios universitarios

Eurovisión 2026: se conoció cuál será la sede de la histórica 70ª edición del festival

Eurovisión 2026: se conoció cuál será la sede de la histórica 70ª edición del festival

Tres trucos para refrescar tu hogar sin aire acondicionado: “Sí o sí lo tienes en casa”

Tres trucos para refrescar tu hogar sin aire acondicionado: “Sí o sí lo tienes en casa”

La joya escondida de Canarias: una piscina natural que solo aparece con la marea baja

La joya escondida de Canarias: una piscina natural que solo aparece con la marea baja

Barcelona, entre las mejores ciudades del mundo para combinar trabajo y turismo

Barcelona, entre las mejores ciudades del mundo para combinar trabajo y turismo

El calor extremo da paso a tormentas: la AEMET activa alertas en ocho comunidades autónomas

El calor extremo da paso a tormentas: la AEMET activa alertas en ocho comunidades autónomas

Comentarios