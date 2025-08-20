Incendios en Ourense: los vecinos de Cernego y San Vicente lloran la pérdida de sus casas

Los incendios forestales en Ourense han arrasado más de 62.000 hectáreas, dejando pueblos enteros calcinados y a cientos de familias sin hogar. En aldeas como Cernego y San Vicente de Leira, los vecinos denuncian haber sido abandonados a su suerte mientras veían cómo las llamas consumían sus viviendas: “Nos sentimos abandonados”, repiten una y otra vez.