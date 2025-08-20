Secciones
Aumento de sueldo a los profesores andaluces: cuánto cobrarán a partir del curso 2025/2026

El incremento beneficiará a los 107.000 docentes andaluces que hasta ahora estaban entre los peor pagados de España.

Aumento de sueldo a los profesores andaluces: cuánto cobrarán a partir del curso 2025/2026 FOTO AFP
Hace 2 Hs

Los profesores andaluces comenzarán el curso 2025/2026 con una buena noticia: una nueva subida salarial que iguala, por fin, sus sueldos con la media nacional. Se trata de la cuarta subida consecutiva que completa el acuerdo firmado en abril de 2022 entre la Junta de Andalucía y los sindicatos.

El incremento, financiado con 256 millones de euros, beneficiará a los 107.000 docentes andaluces que hasta ahora estaban entre los peor pagados de España.

Cuánto cobrarán los profesores andaluces con la subida de sueldo

La Consejería de Economía y Hacienda confirmó que a partir de septiembre de 2025 los docentes verán en su nómina un aumento mensual de entre 14,50 y 15,50 euros, según el cuerpo al que pertenezcan.

En total, los salarios quedarán así:

Maestros (subgrupo A2): cobrarán 2.030 euros brutos al mes, gracias a una mejora de 145 euros mensuales en 14 pagas.

Profesores (subgrupo A1): percibirán 2.310 euros brutos al mes, tras un aumento de 165 euros mensuales en 14 pagas.

De este modo, los profesores andaluces cobran ya lo mismo que en otras comunidades autónomas, alcanzando la equiparación salarial tan reclamada en los últimos años.

Más medidas para el nuevo curso escolar

El acuerdo no solo contempla mejoras salariales. Entre las medidas adicionales destacan:

Incorporación de docentes de refuerzo en centros con ratios elevadas, tanto en Primaria como en ESO.

Considerar a los alumnos con necesidades educativas especiales como doble en el cálculo de ratios.

Refuerzo de plantillas de especialistas en Educación Especial.

Reducción de la carga burocrática del profesorado, simplificando informes y trámites.

Calendario escolar en Andalucía 2025/2026

El próximo curso en Andalucía arrancará de forma escalonada:

1 de septiembre: Enseñanzas Deportivas.

10 de septiembre: Educación Infantil y Primaria.

15 de septiembre: ESO, Bachillerato, FP, Educación Permanente y Enseñanzas Artísticas.

22 de septiembre: Escuelas Oficiales de Idiomas y Enseñanzas Artísticas Superiores.

Un paso histórico para el profesorado andaluz

Con esta última subida, los docentes andaluces alcanzan el 100% del compromiso firmado en 2022. El plus se aplicará de manera automática, sin necesidad de solicitarlo, lo que supone un hito en la equiparación salarial docente en España.

