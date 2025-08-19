Secciones
Constanza Santa María tendría nueva casa televisiva tras su salida de TVN

La periodista dijo adiós al canal público tras casi cinco años.

La periodista Constanza Santa María decidió dar un importante giro en su carrera profesional y enfrentar nuevos desafíos fuera de TVN. La noticia fue confirmada este lunes a través de un comunicado, en el que Santa María agradeció su tiempo en el canal público.

Desde su llegada en 2021, la periodista se desempeñó en noticieros y programas políticos, incluyendo 24 Horas Central y Estado Nacional. “Es una decisión difícil, porque he sido muy feliz en TVN. Fueron casi cinco años en que me dieron todas las oportunidades para seguir creciendo profesionalmente”, comentó Santa María.

“Aquí desarrollé lazos profundos con mis compañeros y compañeras de trabajo, muchos son ahora queridos amigos. Agradezco haber pasado por la TV Pública, es un gran aprendizaje y espero que se fortalezca, como una institución fundamental para nuestra democracia”, agregó. 

“Ojalá vuelvas”: el mensaje que hizo emocionar a Agustina Álvarez en su despedida de TVN

En su mensaje de despedida, extendió su gratitud a todo el equipo del canal: “A cada uno de mis compañeros y compañeras, los que fueron mis jefes, los productores, los técnicos, los amigos del casino, en fin, cada persona que me acogió con cariño en este, el canal de todos los chilenos. Me voy con el corazón lleno y con la alegría también de emprender nuevos desafíos profesionales”.

¿Rumores sobre Mega?

El tema se abordó en el último episodio de Zona de Estrellas, donde Hugo Valencia aseguró que Constanza Santa María ya tendría un futuro en Mega. “Lo de Constanza Santa María es algo que trascendió a la prensa y que ya está absolutamente confirmado, porque se fue a Mega, lo que significa para TVN un dolor de cabeza no menor, porque ellos no cuentan hoy día con una figura femenina de la trayectoria”, explicó el periodista.

“Esto ha sido casi un balde de agua fría, no estaba en sus planes, no estaba considerado que Constanza Santa María partiera de un minuto a otro”, sumó. 

Por su parte, Paula Escobar destacó las dificultades que enfrenta el canal público: “Si te llaman a cualquier canal desde TVN lo único que hay que hacer es irse, porque la cosa de TVN no está fácil. Está muy vacío, luchando cada año por buscar recursos públicos para poder mantenerse y se les está haciendo difícil”.

Valencia cerró su comentario con un análisis sobre la situación: “Tengo grandes amigos que trabajan en ese canal y no es fácil lo que están viviendo día a día. El rating no los acompaña, tiene una pantalla fría. Tal vez la Connie dijo, 'me voy a un canal que está mucho mejor posicionado en todo sentido', lo único que hay que hacer es irse”.

