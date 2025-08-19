Constanza Santa María tendría nueva casa televisiva tras su salida de TVN

¿Rumores sobre Mega?

El tema se abordó en el último episodio de Zona de Estrellas, donde Hugo Valencia aseguró que Constanza Santa María ya tendría un futuro en Mega. “Lo de Constanza Santa María es algo que trascendió a la prensa y que ya está absolutamente confirmado, porque se fue a Mega, lo que significa para TVN un dolor de cabeza no menor, porque ellos no cuentan hoy día con una figura femenina de la trayectoria”, explicó el periodista.