Vanessa Bouza, de Gran Hermano, habla por primera vez de su enfermedad

Reaparece en Instagram para explicar cómo una enfermedad autoinmune ha afectado su vida, su salud y su imagen personal.

Hace 1 Hs

Vanessa Bouza, conocida por su participación en 'Gran Hermano' y 'GH DÚO', ha decidido abrirse con sus seguidores y hablar públicamente de su enfermedad, de la que nunca antes había hablado en detalle. La creadora de contenido utilizó sus stories de Instagram para explicar cómo la tiroiditis de Hashimoto ha impactado en su vida diaria, su energía y su imagen personal.

Cómo la enfermedad afectó su cabello y su bienestar

Vanessa comenzó explicando que se sentía más cómoda con su aspecto gracias a las extensiones, pero que recientemente tuvo que cortarse el pelo, que antes le llegaba hasta la espalda. Señaló dos factores principales: los “disgustos” derivados de conflictos familiares —no mantiene relación con los dos hijos de una relación previa a su matrimonio con Javier Mouzo— y su enfermedad, que debilitó su cabello.

“Para quien no sepa qué es la tiroiditis de Hashimoto, es una enfermedad autoinmune que ataca erróneamente a tu tiroides. Tengo que tomar una pastilla de por vida, que controla los niveles de la tiroides y me ayuda a llevar mejor los síntomas”, explicó la cantante gallega.

Diagnóstico y síntomas

Bouza relató cómo los médicos descubrieron su diagnóstico: debido a su intolerancia al frío, realizaron una analítica de anticuerpos antinucleares, que dio positivo. La tiroiditis de Hashimoto provoca que las células del sistema inmunitario destruyan las células de la tiroides, lo que genera hipotiroidismo y múltiples síntomas asociados.

Entre los síntomas que Vanessa experimenta se encuentran:

- Sensación de fatiga constante

- Piel seca

- Caída del cabello

- Dolores musculares y articulares

- Problemas de memoria y concentración

Además, Bouza quiso aclarar que su menor tolerancia al frío no es un mito, sino una manifestación real de su enfermedad, que afecta también a su energía y bienestar general.

Otros rostros conocidos con Hashimoto

Vanessa Bouza se suma a otras personalidades que han visibilizado la enfermedad de Hashimoto en España, como Violeta Mangriñán, exconcursante de 'Supervivientes' y extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', y Marta López Álamo, modelo e influencer.

Con su testimonio, Vanessa Bouza busca generar empatía y conciencia sobre una enfermedad que afecta a miles de personas, mostrando que incluso los rostros públicos enfrentan desafíos de salud invisibles que requieren comprensión y apoyo.

