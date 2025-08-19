Vanessa Bouza, de Gran Hermano, habla por primera vez de su enfermedad

Vanessa Bouza, conocida por su participación en 'Gran Hermano' y 'GH DÚO', ha decidido abrirse con sus seguidores y hablar públicamente de su enfermedad, de la que nunca antes había hablado en detalle. La creadora de contenido utilizó sus stories de Instagram para explicar cómo la tiroiditis de Hashimoto ha impactado en su vida diaria, su energía y su imagen personal.