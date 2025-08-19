Mercadona hace furor con el perfilador de ojos que aclara la mirada por solo 2,50 €

Lucir una mirada intensa y luminosa es uno de los grandes objetivos de cualquier rutina de maquillaje. Sin embargo, no siempre resulta fácil dar con el producto adecuado para resaltar el color natural de los ojos. En este terreno, Mercadona, bajo la dirección de Juan Roig, se ha convertido en todo un referente gracias a su amplia oferta cosmética de calidad y precio accesible.