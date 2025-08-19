Mercadona hace furor con el perfilador de ojos que aclara la mirada por solo 2,50 €

Lucir una mirada intensa y luminosa es uno de los grandes objetivos de cualquier rutina de maquillaje. Sin embargo, no siempre resulta fácil dar con el producto adecuado para resaltar el color natural de los ojos. En este terreno, Mercadona, bajo la dirección de Juan Roig, se ha convertido en todo un referente gracias a su amplia oferta cosmética de calidad y precio accesible.
Dentro de su catálogo de belleza, destaca especialmente el perfilador de ojos Waterproof de Deliplus, un producto que cada vez gana más adeptas por su capacidad de aclarar el tono natural del iris y aportar profundidad a la mirada. Su fórmula resistente al agua lo hace perfecto para el verano, ya que garantiza un acabado duradero incluso en playas y piscinas.
Los tonos que más favorecen según tu color de ojos
Mercadona ha diseñado este perfilador en varios tonos, aunque tres destacan por su capacidad de realzar los colores más comunes:
- 12 Verde Oliva → ideal para ojos miel o marrón avellana.
- 14 Azul Noche → perfecto para intensificar ojos oscuros.
- 06 marrón → pensado para resaltar ojos verdes o azules.
Gracias a su acabado efecto metalizado, el contraste de estos pigmentos consigue que los ojos se vean más claros, brillantes y atractivos.
Detalles prácticos: precio, diseño y aplicación
El perfilador de Deliplus viene acompañado de una pequeña esponja difuminadora, que permite personalizar el acabado: desde un trazo definido hasta un efecto más suave y natural. Y lo mejor: su precio es de solo 2,50 €, lo que lo convierte en una opción económica y eficaz para el día a día.
Para obtener un resultado profesional, los expertos recomiendan:
- Preparar la piel: limpiar la zona y aplicar una prebase para mejorar la fijación.
- Aplicar con precisión: dibujar una línea en la base de las pestañas superiores y, si se busca mayor intensidad, repetir en la inferior.
- Difuminar: usar la esponja incluida o un pincel pequeño para suavizar el trazo.
Cómo potenciar aún más tu mirada
El perfilador puede combinarse con otros productos para multiplicar su efecto:
- Sombras en tonos claros: aportan luminosidad y frescura.
- Máscara de pestañas: añade volumen y longitud, intensificando el contraste.
Con estos sencillos pasos y el perfilador de Mercadona, lograr una mirada radiante y juvenil está al alcance de cualquiera, sin necesidad de gastar grandes sumas en cosmética de lujo.