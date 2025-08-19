Secciones
El restaurante de Valencia con paellas a precios accesibles que compite por ser el más bonito del mundo

Destaca por su propuesta gastronómica mediterránea con énfasis en los arroces y paellas valencianas.

Hace 2 Hs

El restaurante Gulliver, diseñado por el estudio Laura Yerpes, es el único finalista de Valencia en los Restaurant & Bar Design Awards 2025. Su propuesta combina cocina mediterránea con un diseño interior único.

Ubicado en la avenida Menéndez Pidal, 10 (Valencia), el Restaurante Gulliver ha sido seleccionado como finalista en los Restaurant & Bar Design Awards 2025, prestigioso certamen internacional que premia el diseño de espacios gastronómicos.

El local compite en la categoría Standalone (restaurantes independientes) y en Surface Interiors, gracias a un proyecto firmado por el estudio Laura Yerpes, que abrió sus puertas en 2024. Se trata del único representante de la Comunidad Valenciana entre los nominados.

Un diseño inspirado en navegantes y tradición mediterránea

El jurado ha destacado su interiorismo, que fusiona elementos castellanos y mediterráneos con una atmósfera inspirada en exploradores y navegantes.

En su salón principal sorprende una falla en forma de proa de barco, presidida por una escultura de la diosa griega Niké (Victoria). La mezcla de estilo barroco y materiales contemporáneos convierte al espacio en una experiencia visual única.

Especialidad en arroces y paellas a precios accesibles

Más allá del diseño, Gulliver destaca por su propuesta gastronómica mediterránea con énfasis en los arroces y paellas valencianas. Entre sus platos más populares:

Paella valenciana tradicional – 18 €

Arroz de gamba roja – 15 €

Arroz de raya, alcachofas y gambitas – 22 €

Arroz de secreto ibérico con alcachofas – 16 €

Arroz meloso de bogavante – 21 €

Fideuá de gamba roja, cigala y huevo frito – 22 €

Además, el restaurante ofrece un plato del día por menos de 15 €, convirtiéndose en una opción atractiva para quienes buscan buena cocina valenciana a precios moderados.

Su carta también incluye entrantes típicos como titaina del Cabanyal con huevo frito (14 €) o el clásico esgarraet a la llama (6/10 €), carnes y pescados a la brasa, almuerzos con bocadillos tradicionales del esmorzaret valenciano y desayunos completos.

Valencia en el mapa gastronómico internacional

El Restaurant & Bar Design Awards 2025 cuenta este año con ocho restaurantes españoles finalistas, distribuidos en ciudades como Marbella, Barcelona, Madrid y Lugo. La gala de premiación se celebrará el 27 de octubre en Dubái, donde se conocerán los ganadores mundiales y continentales.

Para Valencia, la nominación de Gulliver supone un reconocimiento doble: no solo por su cocina de calidad a buen precio, sino también por el impacto cultural y estético que lo coloca entre los restaurantes con mejor diseño del planeta.

