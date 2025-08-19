El restaurante de Valencia con paellas a precios accesibles que compite por ser el más bonito del mundo

El restaurante Gulliver, diseñado por el estudio Laura Yerpes, es el único finalista de Valencia en los Restaurant & Bar Design Awards 2025. Su propuesta combina cocina mediterránea con un diseño interior único.
Gulliver, el restaurante de Valencia finalista a “más bonito del mundo”
Ubicado en la avenida Menéndez Pidal, 10 (Valencia), el Restaurante Gulliver ha sido seleccionado como finalista en los Restaurant & Bar Design Awards 2025, prestigioso certamen internacional que premia el diseño de espacios gastronómicos.
El local compite en la categoría Standalone (restaurantes independientes) y en Surface Interiors, gracias a un proyecto firmado por el estudio Laura Yerpes, que abrió sus puertas en 2024. Se trata del único representante de la Comunidad Valenciana entre los nominados.
Un diseño inspirado en navegantes y tradición mediterránea
El jurado ha destacado su interiorismo, que fusiona elementos castellanos y mediterráneos con una atmósfera inspirada en exploradores y navegantes.
En su salón principal sorprende una falla en forma de proa de barco, presidida por una escultura de la diosa griega Niké (Victoria). La mezcla de estilo barroco y materiales contemporáneos convierte al espacio en una experiencia visual única.
Especialidad en arroces y paellas a precios accesibles
Más allá del diseño, Gulliver destaca por su propuesta gastronómica mediterránea con énfasis en los arroces y paellas valencianas. Entre sus platos más populares:
Paella valenciana tradicional – 18 €
Arroz de gamba roja – 15 €
Arroz de raya, alcachofas y gambitas – 22 €
Arroz de secreto ibérico con alcachofas – 16 €
Arroz meloso de bogavante – 21 €
Fideuá de gamba roja, cigala y huevo frito – 22 €
Además, el restaurante ofrece un plato del día por menos de 15 €, convirtiéndose en una opción atractiva para quienes buscan buena cocina valenciana a precios moderados.
Su carta también incluye entrantes típicos como titaina del Cabanyal con huevo frito (14 €) o el clásico esgarraet a la llama (6/10 €), carnes y pescados a la brasa, almuerzos con bocadillos tradicionales del esmorzaret valenciano y desayunos completos.
Valencia en el mapa gastronómico internacional
El Restaurant & Bar Design Awards 2025 cuenta este año con ocho restaurantes españoles finalistas, distribuidos en ciudades como Marbella, Barcelona, Madrid y Lugo. La gala de premiación se celebrará el 27 de octubre en Dubái, donde se conocerán los ganadores mundiales y continentales.
Para Valencia, la nominación de Gulliver supone un reconocimiento doble: no solo por su cocina de calidad a buen precio, sino también por el impacto cultural y estético que lo coloca entre los restaurantes con mejor diseño del planeta.