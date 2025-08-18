 La empanada chilena entre los mejores pasteles salados del mundo: ¿en qué puesto quedó?
La empanada chilena entre los mejores pasteles salados del mundo: ¿en qué puesto quedó?

Según Taste Atlas, la empanada chilena se destaca por su relleno clásico de carne, cebolla, huevo, aceitunas y pasas, y es especialmente popular en septiembre durante las Fiestas Patrias.

Hace 4 Hs

La cocina chilena vuelve a destacar a nivel internacional. En un reciente ranking elaborado por la prestigiosa revista culinaria Taste Atlas, la empanada chilena se posicionó entre los 50 mejores pasteles salados del mundo, consolidando su lugar en la gastronomía global.

De acuerdo con el listado, dado a conocer este domingo, la tradicional preparación obtuvo el puesto número 34 con una calificación de 4.2 sobre 5, basada en las opiniones de comensales de distintas partes del planeta.

Tercer lugar en Latinoamérica

En la región, la empanada chilena se alzó como la tercera mejor evaluada. Solo fue superada por el “pastel” de Brasil, que alcanzó el séptimo puesto mundial, y las empanadas tucumanas de Argentina, ubicadas en el décimo lugar.

El sitio especializado en gastronomía describió así al clásico plato nacional: “Las empanadas chilenas se preparan comúnmente con masa de harina de trigo rellena de cebolla, carne molida, aceitunas, pasas y huevos duros. Estas empanadas semicirculares suelen hornearse”.

Además, añadieron que, si bien se consumen durante todo el año, “son especialmente populares durante las Fiestas Patrias en septiembre”.

El top 10 mundial de los mejores pasteles salados

El ranking completo estuvo encabezado por preparaciones europeas y asiáticas, aunque Sudamérica también logró un lugar destacado. Estos son los diez primeros:

1. Pazarske mantije, Serbia

2. Burek, Bosnia y Herzegovina

3. Banitsa sas sirene, Bulgaria

4. Karipap, Malasia

5. Burek sa sirom, Serbia

6. Focaccia di Recco col formaggio, Italia

7. Pastel, Brasil

8. Paçanga böreği, Turquía

9. Sirnica, Bosnia y Herzegovina

10. Empanadas tucumanas, Argentina

