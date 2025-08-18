Un nuevo sistema frontal traerá intensas lluvias a la Región Metropolitana: hasta cuándo se extenderá

Por su parte, en el matinal Tu Día, la meteoróloga Michelle Adam explicó que la cantidad de agua para este lunes será baja, cercana a un milímetro en algunos sectores de la capital.

“Podría sorprender entre hoy en la tarde-noche incluso hasta mañana (martes 19) en la madrugada, pero la cantidad de agua es así (indicando poca cantidad)”, comentó Adam.