Un nuevo sistema frontal traerá intensas lluvias a la Región Metropolitana: hasta cuándo se extenderá

La Región Metropolitana se prepara para la llegada de un nuevo sistema frontal que dejará lluvias importantes en la capital durante los próximos días, con un registro que podría alcanzar entre 15 y 25 milímetros de agua.
Para este lunes 18 de agosto, el meteorólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone, adelantó en T13 AM que será un día “frío” y “oscuro a ratos”. “Estamos en invierno, recordemos, nos quedan 13 días de invierno meteorológico”, señaló el especialista.
Según Marcone, se esperan “probables gotas ocasionales en la ciudad, chubascos intermitentes en precordillera, como en San José de Maipo, el Embalse El Yeso, Camino a Farellones... todos esos sectores podrían tener algunos chubascos”.
Por su parte, en el matinal Tu Día, la meteoróloga Michelle Adam explicó que la cantidad de agua para este lunes será baja, cercana a un milímetro en algunos sectores de la capital.
“Podría sorprender entre hoy en la tarde-noche incluso hasta mañana (martes 19) en la madrugada, pero la cantidad de agua es así (indicando poca cantidad)”, comentó Adam.
Lluvias más intensas llegarán el jueves
El escenario cambiará radicalmente el jueves 21 de agosto. Marcone advirtió que ese día comenzarán precipitaciones de mayor intensidad, que se extenderán hasta la madrugada del viernes 22.
“Se viene un bloque intenso de lluvia, entre las 15.00 horas y más o menos las 2 de la mañana del día viernes. Estamos hablando de 12 horas en las que podrían caer entre 15 y 25 milímetros en la capital. Lo que no es menor”, puntualizó.
El meteorólogo también adelantó que el viernes habrá una baja significativa en la temperatura, con una mínima de 4°, lo que podría dar paso a agua-nieve en sectores altos de la región.
En cuanto a las máximas, el jueves 21 se registrarían 14°, mientras que el viernes 22 el termómetro descendería hasta los 13°.
¿Dónde lloverá este lunes?
Respecto a la jornada de este lunes 18 de agosto, Marcone explicó que las precipitaciones se concentrarán principalmente en la región de Atacama y de Coquimbo, sobre todo en sectores costeros.
“¿Dónde va a llover principalmente? En la región de Atacama, de Coquimbo, sobre todo en sectores costeros, donde primero va a impactar a media mañana del día de hoy, en ciudades como Chañaral, Caldera, Bahía Inglesa”, detalló.
Además, sostuvo que la zona central se mantendrá muy cubierta, mientras que el sur del país tendrá cielos despejados. Sin embargo, anticipó que desde el martes comenzará a avanzar el extensísimo sistema frontal, que dejará precipitaciones en gran parte del sur durante toda la semana.