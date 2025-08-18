 Caos en la Catedral de Valencia: patadas, puñetazos y tensión en plena eucaristía
España

Caos en la Catedral de Valencia: patadas, puñetazos y tensión en plena eucaristía

El varón, que se había quedado dormido en uno de los bancos del templo, reaccionó de forma violenta al ser despertado e invitado a salir.

Hace 2 Hs

Momentos de tensión se vivieron en la Catedral de Valencia durante la misa del jueves por la tarde, cuando un hombre en estado de embriaguez agredió al sacristán y a varios feligreses. El varón, que se había quedado dormido en uno de los bancos del templo, reaccionó de forma violenta al ser despertado e invitado a salir.

El sacristán, primera víctima de la agresión

Según testigos presenciales, al intentar que abandonara el lugar, el hombre comenzó a lanzar puñetazos contra el sacristán, provocando alarma entre los asistentes a la eucaristía. El silencio inicial se rompió pronto con los intentos de algunos fieles de calmar la situación, aunque también terminaron recibiendo patadas y amenazas.

Feligreses intervienen para detener la violencia

La escena de violencia obligó a varios asistentes a intervenir. Tras varios intentos de diálogo fallidos, el sacristán consiguió placar e inmovilizar al agresor, mientras otros feligreses lo acompañaban hacia la salida. Finalmente, el hombre fue expulsado de la Catedral, no sin antes propinar algunos golpes más.

El agresor fue expulsado del templo

Fuentes presentes en el lugar confirmaron que el incidente no pasó a mayores gracias a la rápida reacción del sacristán y de los feligreses. Sin embargo, el religioso fue quien recibió la peor parte de la agresión, al haber soportado los primeros ataques antes de reducir al varón.

