¿Buscas trabajo en España? El Ayuntamiento de Valencia necesita técnicos administrativos

El Ayuntamiento de Valencia ha abierto una convocatoria de empleo público para cubrir 32 plazas de técnico/a de gestión de administración general por el sistema de turno libre. El proceso selectivo se realizará mediante oposición y estará compuesto por cuatro ejercicios obligatorios y eliminatorios.
Requisitos para optar a las plazas
Las personas interesadas deberán contar con alguna de las siguientes titulaciones:
Diplomatura universitaria
Grado universitario
O una titulación equivalente.
También podrán participar quienes estén en condiciones de obtener el título requerido en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
Cómo presentar la solicitud
Las solicitudes deben dirigirse a la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Valencia y presentarse a través del registro electrónico disponible en la sede electrónica: www.valencia.es/sede.
Para acceder al sistema es necesario estar registrado en Cl@ve Firma, disponer de un certificado digital de firma electrónica o DNI electrónico (DNIe).
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 12 de septiembre de 2025.
Proceso selectivo: oposición en 4 ejercicios
La convocatoria establece que el sistema de selección será por oposición libre, en la que los aspirantes deberán superar cuatro pruebas obligatorias y eliminatorias, diseñadas para valorar los conocimientos y aptitudes necesarios para el puesto.