 ¿Buscas trabajo en España? El Ayuntamiento de Valencia necesita técnicos administrativos
Secciones
España

¿Buscas trabajo en España? El Ayuntamiento de Valencia necesita técnicos administrativos

Conoce cómo postular.

Hace 1 Hs

El Ayuntamiento de Valencia ha abierto una convocatoria de empleo público para cubrir 32 plazas de técnico/a de gestión de administración general por el sistema de turno libre. El proceso selectivo se realizará mediante oposición y estará compuesto por cuatro ejercicios obligatorios y eliminatorios.

Requisitos para optar a las plazas

Las personas interesadas deberán contar con alguna de las siguientes titulaciones:

Diplomatura universitaria

Grado universitario

O una titulación equivalente.

También podrán participar quienes estén en condiciones de obtener el título requerido en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

Cómo presentar la solicitud

Las solicitudes deben dirigirse a la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Valencia y presentarse a través del registro electrónico disponible en la sede electrónica: www.valencia.es/sede.

Para acceder al sistema es necesario estar registrado en Cl@ve Firma, disponer de un certificado digital de firma electrónica o DNI electrónico (DNIe).

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 12 de septiembre de 2025.

Proceso selectivo: oposición en 4 ejercicios

La convocatoria establece que el sistema de selección será por oposición libre, en la que los aspirantes deberán superar cuatro pruebas obligatorias y eliminatorias, diseñadas para valorar los conocimientos y aptitudes necesarios para el puesto.

Temas Valencia
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dieta keto y descanso: así pasan sus vacaciones Paloma Cuevas y Luis Miguel en Marbella
1

Dieta keto y descanso: así pasan sus vacaciones Paloma Cuevas y Luis Miguel en Marbella

Se acerca el fin de la ola de calor: 17 provincias siguen en alerta por temperaturas extremas
2

Se acerca el fin de la ola de calor: 17 provincias siguen en alerta por temperaturas extremas

El pueblo más alto de Euskadi: un despoblado a casi 1.000 metros de altitud
3

El pueblo más alto de Euskadi: un despoblado a casi 1.000 metros de altitud

Esta es la profesión más demandada en Madrid: pagan hasta 5.000 euros al mes sin necesidad de carrera universitaria
4

Esta es la profesión más demandada en Madrid: pagan hasta 5.000 euros al mes sin necesidad de carrera universitaria

Más Noticias
Evacúan a una reportera acorralada por el fuego en un incendio en Galicia

Evacúan a una reportera acorralada por el fuego en un incendio en Galicia

Europa arde por la ola de calor: incendios arrasan España y vecinos temen morir abrasados

Europa arde por la ola de calor: incendios arrasan España y vecinos temen morir abrasados

Importante anuncio de Aemet: ¿España se despide de la ola de calor extremo?

Importante anuncio de Aemet: ¿España se despide de la ola de calor extremo?

Con Mario Casas y sólo 8 capítulos: la miniserie española que triunfa en Netflix

Con Mario Casas y sólo 8 capítulos: la miniserie española que triunfa en Netflix

Comentarios