Sin goles y con un nivel en baja, San Martín de Tucumán profundiza su mal momento en la Primera Nacional

Final en La Ciudadela
En un duelo con pocas emociones, San Martín y Alvarado cerraron la tarde sin goles.
Amarilla para Jesús Soraire
Por acumulación de tarjetas, se perderá el partido contra Maipú
Último cambio en el equipo marplatense
Sale Marco Miori e ingresa Diego Becker
Amarillas para ambos lados
Tras un altercado, el capitán de Alvarado, Brian Blasi, y el delantero de San Martín, Franco García, fueron amonestados.
Atajó Gómez Riga y se salva Alvarado
Remate clarísimo de Aníbal Paz que rebotó en el arquero rival.
Cambio en el "Santo"
Sale Juan Cuevas, ingresa Mauro González
Últimos diez minutos de partido
A pesar de las llegadas, los arqueros mantienen sus vallas invictas y el partido sigue sin goles.
San Martín la tuvo cerca
Juan Cuevas mandó el centro y Spetale conectó de cabeza, pero la pelota no entró.
Dos cambios en Alvarado
- Ingresa Cristian Gorgerino por Agustín Bolívar
- Ingresa Mateo Ortale por Enzo Martínez
Tres modificaciones en San Martín
Ingresan:
- Thiago Peñalba por Juan Orellana
- Aaron Spetale por Matías García
- Aníbal Paz por Franco Quiróz
Darío Sand despejó con los puños un remate peligroso de Alvarado.
Modificaciones en San Martín
Jesús Soraire ingresó en lugar de Nicolás Castro, amonestado en la primera etapa.
Cambios en Alvarado
Sale Joaquín Susvielles e ingresa Tomás Bolzicco
Nicolás Castro envió un centro preciso, pero Pino no logró conectar de cabeza.
Comenzó el segundo tiempo
Sin modificaciones en los equipos
Final del primer tiempo
Se salvó San Martín sobre el final
Enzo Martínez probó con su pierna menos hábil y la pelota rozó el palo del arco "Santo".
Tarjeta amarilla para Federico Murillo
Chance clara de Juan Cruz Esquivel
El remate se fue por arriba del travesaño.
Nicolás Castro se lleva la primera tarjeta amarilla del partido
La infracción llegó tras una dura entrada del mediocampista, que fue directo al tobillo de Enzo Martínez.
Matías García tuvo la más clara: su remate superó al arquero, pero el palo le negó el gol.
Vuelve a llegar Alvarado
La defensa de San Martín se descuidó y Silva ganó de cabeza en el área, aunque su remate se fue desviado.
Situación clarísima para Alvarado
Miori no logró darle dirección a la pelota y San Martín se salvó de milagro.
Kevin Silva salvó a Alvarado
Quiróz arriesgó en el remate pero el defensor visitante desvió la pelota.
Salvó Darío Sand
Contuvo el remate del delantero de Alvarado
Gran chance de San Martín
Primero lo intentó Juan Cruz Esquivel, con un remate que encontró bien parado al arquero. Y segundos despues, tras un centro al área, Martín Pino llegó para empujarla, pero la pelota no quiso entrar.
Empieza el partido en La Ciudadela
El "11" de Alvarado
Así formará San Martín
Darío Sand; Federico Murillo, Mauro Osores, Juan Orellana y Franco Quiróz; Matías García, Nicolás Castro y Juan Cuevas; Franco García, Juan Cruz Esquivel y Martín Pino.
Cambios en el "11" titular
- Juan Orellana reemplazará a Guillermo Rodríguez, sancionado por acumulación de amarillas;
- Franco Quiroz entrará en lugar de Hernán Zuliani, que sufrió un golpe en la rodilla y será preservado;
- Juan Cuevas ocupará el puesto de Gabriel Hachen;
- Franco García hará lo propio con Jesús Soraire.