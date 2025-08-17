Sin goles y con un nivel en baja, San Martín de Tucumán profundiza su mal momento en la Primera Nacional

16:01 hs

Cambios en el "11" titular

- Juan Orellana reemplazará a Guillermo Rodríguez, sancionado por acumulación de amarillas;

- Franco Quiroz entrará en lugar de Hernán Zuliani, que sufrió un golpe en la rodilla y será preservado;

- Juan Cuevas ocupará el puesto de Gabriel Hachen;

- Franco García hará lo propio con Jesús Soraire.