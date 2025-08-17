 Sin goles y con un nivel en baja, San Martín de Tucumán profundiza su mal momento en la Primera Nacional
LA GACETA / DIEGO ARAOZ

El “Santo” igualó 0-0 con Alvarado en La Ciudadela y la racha sin victorias empieza a encender las alarmas en La Ciudadela.

Hace 1 Hs
19:10 hs

Final en La Ciudadela

En un duelo con pocas emociones, San Martín y Alvarado cerraron la tarde sin goles.

19:08 hs

Amarilla para Jesús Soraire

Por acumulación de tarjetas, se perderá el partido contra Maipú

19:05 hs

Último cambio en el equipo marplatense

Sale Marco Miori e ingresa Diego Becker

19:04 hs

Amarillas para ambos lados

Tras un altercado, el capitán de Alvarado, Brian Blasi, y el delantero de San Martín, Franco García, fueron amonestados.

18:58 hs

Atajó Gómez Riga y se salva Alvarado

Remate clarísimo de Aníbal Paz que rebotó en el arquero rival.

18:57 hs

Cambio en el "Santo"

Sale Juan Cuevas, ingresa Mauro González

18:54 hs

Últimos diez minutos de partido

A pesar de las llegadas, los arqueros mantienen sus vallas invictas y el partido sigue sin goles.

18:54 hs

San Martín la tuvo cerca

Juan Cuevas mandó el centro y Spetale conectó de cabeza, pero la pelota no entró.

18:50 hs

Dos cambios en Alvarado

- Ingresa Cristian Gorgerino por Agustín Bolívar

- Ingresa Mateo Ortale por Enzo Martínez

18:45 hs

Tres modificaciones en San Martín

Ingresan:

- Thiago Peñalba por Juan Orellana

- Aaron Spetale por Matías García

- Aníbal Paz por Franco Quiróz

18:43 hs

Darío Sand despejó con los puños un remate peligroso de Alvarado.

18:32 hs

Modificaciones en San Martín

Jesús Soraire ingresó en lugar de Nicolás Castro, amonestado en la primera etapa.

18:29 hs

Cambios en Alvarado

Sale Joaquín Susvielles e ingresa Tomás Bolzicco

18:24 hs

Nicolás Castro envió un centro preciso, pero Pino no logró conectar de cabeza.

18:21 hs

Comenzó el segundo tiempo

Sin modificaciones en los equipos

18:02 hs

Final del primer tiempo

18:01 hs

Se salvó San Martín sobre el final

Enzo Martínez probó con su pierna menos hábil y la pelota rozó el palo del arco "Santo".

17:58 hs

Tarjeta amarilla para Federico Murillo

17:48 hs

Chance clara de Juan Cruz Esquivel

El remate se fue por arriba del travesaño.

17:43 hs

Nicolás Castro se lleva la primera tarjeta amarilla del partido

La infracción llegó tras una dura entrada del mediocampista, que fue directo al tobillo de Enzo Martínez.

17:42 hs

Matías García tuvo la más clara: su remate superó al arquero, pero el palo le negó el gol.

17:35 hs

Vuelve a llegar Alvarado

La defensa de San Martín se descuidó y Silva ganó de cabeza en el área, aunque su remate se fue desviado.

17:33 hs

Situación clarísima para Alvarado

Miori no logró darle dirección a la pelota y San Martín se salvó de milagro.

17:26 hs

Kevin Silva salvó a Alvarado

Quiróz arriesgó en el remate pero el defensor visitante desvió la pelota.

17:19 hs

Salvó Darío Sand

Contuvo el remate del delantero de Alvarado

17:15 hs

Gran chance de San Martín

Primero lo intentó Juan Cruz Esquivel, con un remate que encontró bien parado al arquero. Y segundos despues, tras un centro al área, Martín Pino llegó para empujarla, pero la pelota no quiso entrar.

17:12 hs

Empieza el partido en La Ciudadela

17:07 hs

El "11" de Alvarado

17:06 hs

Así formará San Martín

Darío Sand; Federico Murillo, Mauro Osores, Juan Orellana y Franco Quiróz; Matías García, Nicolás Castro y Juan Cuevas; Franco García, Juan Cruz Esquivel y Martín Pino.

16:01 hs

Cambios en el "11" titular

- Juan Orellana reemplazará a Guillermo Rodríguez, sancionado por acumulación de amarillas; 

- Franco Quiroz entrará en lugar de Hernán Zuliani, que sufrió un golpe en la rodilla y será preservado; 

- Juan Cuevas ocupará el puesto de Gabriel Hachen

- Franco García hará lo propio con Jesús Soraire.

16:00 hs

Los convocados por Mariano Campodónico

Lo que tenés que saber

Con nueve finales por delante, San Martín se mide con un rival que pelea por la permanencia en la Primera Nacional.

El equipo de Mariano Campodónico arrastra dos derrotas consecutivas y sabe que este partido, en su casa, será clave para levantar el rendimiento y sostener viva la ilusión del ascenso.

En condición de visitante, el "Santo" sumó 21 puntos (seis victorias, tres empates y cuatro derrotas). La última victroria fue el 22 de junio, por 2-0, ante Ferro.

Comentarios